Vinicius Jr : Scène surréaliste, sa dette révélée en direct !

Au Real Madrid, la préparation du quart de finale aller de Ligue des champions ne fut pas optimale. La cause ? Une défaite concédée contre le Valence CF à domicile en Liga (2-1). Au cours de cette opposition, Vinicius Jr a manqué un penalty pendant le premier quart d'heure et s'est endetté par la même occasion comme Giorgi Mamardashvili l'a affirmé aux médias espagnols.

Vinicius Jr ne se trouve pas vraiment dans le même momentum que la saison passée au cours de laquelle il fut l'un des hommes clés des succès du Real Madrid en Ligue des champions et en Liga. Par ailleurs, le numéro 7 du club madrilène avait déjà manqué un penalty en 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions contre l'Atletico de Madrid (0-1 puis 4-2 aux tirs au but). Même son de cloche samedi après-midi pendant la réception du Valence CF dans le cadre de la course au titre en Liga. Lors de la défaite 2-1 contre le club valencien, Vinicius Jr avait la possibilité d'offrir l'avantage au Real Madrid avant l'ouverture du score des visiteurs par le biais de Mouctar Diakhaby.

Mamardashvili provoque Vinicius Jr en duel

Cependant, Vinicius Jr n'a une nouvelle fois pas été inspiré au point de penalty puisque Giorgi Mamardashvili l'a repoussé. Au cours de cette rencontre, le portier géorgien n'a certes pas gardé sa cage inviolée, mais a tout de même effectué 8 arrêts. Pour le penalty qu'il a arrêté, Mamardashvili a révélé avoir fait un pari audacieux avec Vinicius Jr.

«Sur le penalty, je lui ai demandé s’il voulait miser 50 euros et j’ai gagné. Il ne me les a pas donnés »

Présent en zone mixte après le coup de sifflet final et la victoire du Valence CF (2-1), Giorgi Mamardashvili a partagé le pari passé avec Vinicius Jr. « J’ai eu une conversation avec lui qui m’a permis de gagner 50 euros. Sur le penalty, je lui ai demandé s’il voulait miser 50 euros et j’ai gagné. Mais il ne me les a pas donnés (sourire) », a-t-il confié dans des propos rapportés par Foot Mercato. Reste à savoir si l'attaquant star du Real Madrid finira par lui verser les 50€ en question.