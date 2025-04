Zidane au Real Madrid, la surprise est totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une carrière de joueur légendaire, Zinédine Zidane s’est lancé dans le coaching avec la même réussite. Vainqueur du triplé en Ligue des champions, le Français a conservé une jolie côte sur le marché, malgré son absence. Une surprise pour Jean-Michel Larqué, qui ne s’attendait pas à le voir à un tel niveau.

En attendant le retour de Zinédine Zidane sur un banc, Jean-Michel Larqué a rendu hommage au champion du monde 1998. Timide, l’ancien du Real Madrid et de la Juventus est parvenu à forcer sa nature pour s’imposer dans un milieu compliqué et à imposer le respect dans un vestiaire rempli d’égos, notamment en Espagne. Une surprise donc pour la légende des Verts, qui ne s’attendait pas à le voir s’épanouir dans ce rôle.

Larqué est tombé des nues

« Je ne voyais pas du tout Zidane entraîneur. Un peu timide… Ça m’a beaucoup étonné de le voir d’abord faire ses premières armes avec la Castilla, la réserve du Real. Je me disais que ce n’était pas possible, qu’il allait y arriver finalement… Mais c’est une révélation, parce que c’est très rare que les très grands footballeurs deviennent de très bons entraineurs. Et lui… Quand on voit le palmarès, il y a beaucoup d’entraineurs qui aimeraient avoir le palmarès de Zidane… Champion d’Espagne et plusieurs Ligues des Champions… C’est fabuleux. Il m’a étonné parce que rien dans son comportement ne le laissait supposer. Je ne me l’imaginais pas comme ça » a confié Larqué.

L'hommage rendu à Zidane

Le chroniqueur est sous le charme de Zidane, qui n’a pas perdu son humilité avec le succès. « En plus, c’est un garçon attachant, un garçon très poli… Quand je le rencontre, il m’appelle Monsieur Larqué, et ça me fait tout drôle (rires). Quand tu le regardes jouer à cinquante ans… C’est incroyable… Je l’ai vu dans un match de démonstration à Bordeaux devant 30000 spectateurs, pour l’anniversaire du Parc Lescure… Quand il joue au football, tu te demandes où est le ballon, car tu es l’impression qu’il joue sans… C’est un objet qui fait partie de lui… C’est assez impressionnant. Lui, m’impressionne pour ça. Par son détachement aussi. Alors, on en parle beaucoup pour le poste de sélectionneur… Je me demande si un jour on le verra (sourire) » a lâché Larqué à Biomécanique.