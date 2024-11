«Deschamps n’a pas apprécié», sanction confirmée pour Mbappé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Même quand il n’est pas là, Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui en équipe de France. En octobre, le capitaine des Bleus avait manqué le rassemblement en raison d’une blessure à la cuisse, alors qu’il était titulaire le week-end précédent avec le Real Madrid. Si Didier Deschamps a assuré que son absence en novembre n’était pas une sanction, il aurait tout de même peu apprécié cet épisode.

Après le décevant match nul entre l’équipe de France et Israël jeudi dernier (0-0), Didier Deschamps a de nouveau été relancé sur l’absence de Kylian Mbappé. « Vous voulez me relancer ? Il n'est pas là, donc je vais vous dire ce que j'ai déjà dit. Laissez-le tranquille. J'ai dit ce que j'avais à dire. Des fois c'est bien de ne pas trop en dire », a déclaré le sélectionneur des Bleus, affirmant que son choix de ne pas le convoquer n'était pas une sanction liée à son absence en octobre.

« Il n'y a pas de sanction »

« Il n'y a pas de sanction. C'est factuel. Il est dans une situation compliquée, je suis derrière lui. Il passe la période qui n'est pas la plus heureuse de sa carrière. Malgré tout, il avait envie de venir. Je pense que c'est mieux en ce moment pour lui. Tout le monde a le droit d'avoir une période compliquée. Il y a l'aspect physique, l'aspect psychologique aussi. Il y a sans arrêt des interprétations, que je parle ou que je ne parle pas. Donc je fais attention à peser mes mots. Soit je dis quelque chose soit je ne dis rien. Je n'ai pas rien dit mais je ne vais pas rentrer dans des débats », a ajouté Didier Deschamps.

« C’est un événement que Didier Deschamps n’a pas apprécié »

Toutefois, selon le journaliste Fabrice Hawkins, Didier Deschamps aurait tout de même peu apprécié que Kylian Mbappé ne vienne pas en équipe de France lors du précédent rassemblement : « Il y a vraiment un problème Kylian Mbappé ? Forcément, puisque le sélectionneur ne donne pas ces explications, on essaye d’aller les chercher. Ça peut être une sanction tout d’abord, puisqu’on se souvient de l’épisode du mois d’octobre où Didier Deschamps souhaitait convoquer Kylian Mbappé. Il ne l’a pas fait puisqu'il lui a été dit qu’il était blessé. Puis finalement, on a retrouvé le champion du monde 2018 Kylian Mbappé en train de courir deux jours plus tard sur la pelouse du Real Madrid. C’est un événement que Didier Deschamps n’a pas apprécié », a-t-il déclaré sur le plateau de BFMTV.