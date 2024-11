Real Madrid : Panique pour ce transfert à la Mbappé !

Amadou Diawara

Le 1er juillet dernier, le Real Madrid a enregistré la signature de Kylian Mbappé, qui était en fin de contrat avec le PSG. Un an plus tard, la Maison-Blanche voudrait en faire de même avec Jonathan Tah. Toutefois, le défenseur du Bayer serait suivi par le Bayern, le FC Barcelone et des écuries italiennes.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Real Madrid. En effet, le club présidé par Florentino Pérez a finalisé le transfert à 0€ de la star de 25 ans.

Tah va rejoindre le Bayern ou le Barça ?

Après Kylian Mbappé, le Real Madrid voudrait se jeter sur Jonathan Tah. Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le Bayer, le défenseur central de 28 ans peut également être recruté librement et gratuitement. Toutefois, le Real Madrid serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Tah a aussi la cote en Italie

Selon les informations de Sky Allemagne, Jonathan Tah ne va pas prolonger avec le Bayer. Par conséquent, l'international allemand devrait changer de club librement et gratuitement à la fin de son bail le 30 juin. D'après Bild, le Real Madrid serait toujours sur le traces de Jonathan Tah. Toutefois, le numéro 4 de Leverkusen susciterait également l'intérêt de plusieurs cadors de Serie A italienne, dont l'Inter. Pour ne pas arranger les affaires du Real Madrid, le Bayern et le FC Barcelone seraient également sur les traces de Jonathan Tah. D'ailleurs, à en croire Sky Allemagne, ces deux pistes seraient concrètes actuellement. En effet, il serait très probable que Jonathan Tah choisisse de rejoindre le Bayern ou le Barça cet été.