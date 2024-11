Mercato - PSG : Le prochain transfert est connu ?

Arnaud De Kanel

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le PSG ne compte pas bouleverser son effectif. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, l'entraîneur Luis Enrique prône la continuité et privilégie une approche mesurée. Pas question de chambouler l'équipe en pleine saison : le technicien espagnol envisagerait seulement une ou deux recrues pour renforcer des secteurs ciblés.

Après quatre journées dans cette nouvelle mouture de la Ligue des Champions, le PSG se retrouve dans une position préoccupante. Les Parisiens occupent une modeste 25e place, bien loin des attentes d’un club habitué aux ambitions élevées. La défaite face à l’Atlético de Madrid (1-2) a laissé des traces et place les hommes de Luis Enrique dans une situation où le faux pas n’est plus permis. Pour l’instant, les problèmes semblent s’accumuler : une défense qui vacille, une attaque qui peine à concrétiser, et un collectif en manque de repères. Malgré tout, l’entraîneur espagnol ne semble pas disposé à chambouler son effectif lors du mercato hivernal. Une stratégie risquée, alors que la pression monte autour du club de la capitale. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour la suite de l’aventure européenne. Pour le PSG, il s’agit désormais de relever la tête, sous peine de voir la Ligue des Champions leur échapper prématurément. Un ailier pourrait débarquer dès cet hiver.

Enrique veut un ailier

Dans les couloirs du PSG, le mercato hivernal se dessine déjà avec une priorité bien claire pour Luis Enrique : l’arrivée d’un ailier. Selon nos informations, l’entraîneur espagnol aurait placé ce renfort en tête de sa liste pour janvier, souhaitant offrir une alternative crédible à Barcola et Dembélé, deux joueurs qui, jusqu’ici, se sont montrés à la hauteur des attentes. En revanche, le technicien ne devrait pas solliciter d’autres recrues auprès de Luis Campos, le directeur sportif, sauf si un imprévu venait bouleverser l’équilibre de l’effectif.

Un départ de Skriniar pourrait permettre une arrivée

Et cet imprévu pourrait bien porter le nom de Milan Skriniar. Le défenseur central, dont l’avenir semble de plus en plus incertain, pourrait faire ses valises dès cet hiver, obligeant alors le club à repenser sa stratégie défensive. Le PSG s’apprête donc à entrer dans un mercato prudent mais stratégique, où chaque décision comptera pour la suite de la saison.