Mercato : Le PSG veut arracher sa signature, cette star est aux anges !

Achraf Hakimi se sent à la maison au Paris Saint-Germain. En effet, trois années après son transfert de l'Inter, le défenseur marocain a toujours vocalisé sa joie de jouer au PSG. Et alors qu'une prolongation de contrat serait plus que jamais dans les tuyaux, la PSG Academy de Casablanca pourrait être l'ultime indice du renouvellement de la collaboration entre le club et Hakimi.

Cela fait plusieurs semaines qu'il est question de l'avenir d'Achraf Hakimi au PSG. Et pour cause, son contrat signé en 2021 arrivera à expiration le 30 juin 2026. Ce qui signifie qu'au terme de la saison, il ne restera plus qu'un an sur son bail le liant au Paris Saint-Germain. Cependant, les dirigeants parisiens auraient déjà grandement progressé vers un terrain d'entente total avec le clan Hakimi au sujet d'une signature.

La PSG Academy de Casablanca, un signe fort pour l'avenir d'Hakimi ?

France Bleu révélait en octobre dernier d'ailleurs qu'en plus d'un renouvellement de contrat de deux saisons pour Luis Enrique, Achraf Hakimi était alors à deux doigts de pleinement se mettre d'accord avec le comité directeur du PSG pour un contrat qui le ferait rester dans la capitale jusqu'en juin 2028. En parallèle, le Paris Saint-Germain a mis en place une académie au Maroc qui pourrait laisser penser que l'avenir de l'international marocain s'écrirait plus que jamais au PSG. La Paris Saint-Germain Academy de Casablanca a ouvert ses portes il y a maintenant quelques semaines. L'occasion pour Achraf Hakimi de se rendre au Maroc, sur ses terres, pour l'inauguration. « C'est mon pays. Une belle surprise ? C'est pas mal, c'est bien, les jeunes vont beaucoup aimer ».

«Dima Maghreb et Dima Paris Saint-Germain»

A son arrivée à l'académie du PSG, Achraf Hakimi a reçu un accueil de roi et son nom a été scandé par les jeunes joueurs présents pour l'occasion. Sous un tonnerre d'applaudissements, le latéral droit du PSG a pu témoigner du lancement très rapide de cette opération avec déjà 400 jeunes licenciés en moins de six semaines d'activité selon le directeur de l'académie marocaine David Boulanger. « Je suis sûr qu'ensemble nous allons profiter et passer des bons moments. Merci à tous d'être venus et merci pour tout le soutien que vous nous donner. Dima Maghreb et Dima Paris Saint-Germain ».

Achraf Hakimi se rapproche de plus en plus d'une prolongation ?

« Ca m'a fait plaisir de passer ces moments avec tout le monde, je sais que tout le monde m'aime beaucoup ici. Je ne m'attendais pas à tout cet amour, j'ai envie de remercier tous les gens qui sont venus, tout l'amour qu'on me donne, tout le soutien. J'espère qu'on va passer un bon moment avec la PSG Academy et tous les enfants du Maroc ». Aux enfants présents à l'académie, Achraf Hakimi a avoué aimer son pays et son club. Un nouveau signal fort de sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain ? Réponse dans les prochaines semaines.