Adil Rami : L’humiliation pour sa première fois !

La rédaction

Adil Rami a fait ses débuts dans la Kings League ce dimanche 6 avril avec son équipe, le Wolf Pack FC. Malheureusement pour l'ancien défenseur de l'OM, cette première a été marquée par une lourde défaite 5-2 face à PANAM ALL STARZ, l’équipe présidée par l'influenceur PFUT. Malgré un but sur penalty, Rami n’a pas pu éviter la débâcle.

La Kings League, ligue fermée de football à 7, a débuté ce dimanche 6 avril. Une début qui voit de beaux noms être mis à l’honneur, notamment : Samir Nasri et Jérémy Ménez qui accompagneront AmineMaTué dans l'équipe F2R, Jules Koundé, Mike Maignan et Aurélien Tchouaméni, qui seront parmi les nombreux présidents de 360 Nation et bien évidemment Adil Rami, qui présidera l'équipe Wolf Pack FC (en partenariat avec l’OM).

Adil Rami ouvre le bal

Ce dernier a d’ailleurs ouvert le bal de cette Kings League. Le Wolf pack FC d’Adil Rami jouait le premier match de la journée face à l’équipe présidée par l’influenceur PFUT : PANAM ALL STARZ. Une équipe représentant la région parisienne face à une autre en partenariat avec l’OM, une odeur de Classique émanait de cette rencontre.

La lourde défaite de Rami

Pour ce premier match, Adil Rami a vu son équipe perdre lourdement face à l’équipe de PFUT. Le Wolf Pack FC s’est incliné 5 buts à 2 malgré le but d’Adil Rami sur penalty.