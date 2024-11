Une recrue du PSG provoque la polémique !

Jean de Teyssière

La DNCG a encore frappé et c’est cette fois-ci l’OL qui en a fait les frais. Comme attendu, le club rhodanien a été sanctionné par le gendarme financier et a été rétrogradé administrativement en fin de saison. Un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recrutement ont également été prononcées. Mais la DNCG est au coeur d’une polémique, la fille de son patron ayant été recrutée par le PSG.

L’Olympique lyonnais se retrouve dans une fâcheuse posture. Le club, propriété de John Textor, est criblé de dettes et s’attendait logiquement à une grosse sanction de la part de la DNCG. Une sanction qui risque d’avoir un sacré impact sur la suite de la saison lyonnaise.

L’OL relégué administrativement

Vendredi soir, l’OL a pris connaissance de la décision de la DNCG après son passage. Et elle est salée puisque le club a été relégué administrativement à la fin de la saison. En plus de ça, un encadrement de la masse salariale et une obligation de recrutement leur a été signifié.

Un conflit d’intérêts avec le PSG ?

Mais récemment, la DNCG s’est retrouvée dans une polémique malgré elle. En effet, d’après le journaliste Romain Molina, la fille du patron du gendarme financier, Jean-Marc Mickeler, a été recrutée par le PSG. Un recrutement qui pourrait alimenter un conflit d’intérêts entre le club parisien et le garant de la bonne santé financière des clubs français…