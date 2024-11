Le vestiaire du PSG annonce un «grand talent» pour remplacer Mbappé !

Amadou Diawara

Non convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de novembre, Kylian Mbappé ne disputera pas le choc entre la France et l'Italie ce dimanche soir à San Siro. Présent en conférence de presse ce samedi, Gianluigi Donnarumma a affirmé que la Squadra Azzurri avait tout de même des raisons d'être inquète, et ce, parce que Bradley Barcola est un « grand talent ».

Pour ce rassemblement du mois de novembre, Didier Deschamps a décidé de faire sans son capitaine Kylian Mbappé. Et pourtant, le numéro 9 du Real Madrid est au point sur le plan physique.

Mbappé sera absent pour Italie-France

Sans Kylian Mbappé, l'équipe de France a été tenue en échec par Israël ce jeudi soir au stade de France (0-0). Pour récupérer la première place du groupe 2, les Bleus (2èmes, 10 points, + 4) vont donc devoir battre l'Italie (1ère, 13 points, +7) ce dimanche soir à San Siro, et ce, en inscrivant deux buts de plus que son adversaire.

Donnarumma rend hommage à Barcola

Alors que Kylian Mbappé va manquer le duel entre la France et l'Italie ce dimanche soir, Gianluigi Donnarumma a affirmé que Bradley Barcola pouvait faire mal à son équipe. « L'absence de Kylian Mbappé ? Il y aura certainement d'autres joueurs, ils ont (Bradley) Barcola, (Randal) Kolo Muani et (Warren) Zaïre-Emery qui jouent avec moi. Je les connais tous bien. Il y a beaucoup de joueurs de qualité qui peuvent vous gêner. Barcola est un grand talent », a déclaré le gardien de la Squadra Azzurra et du PSG en conférence de presse ce samedi.