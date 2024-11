Equipe de France : Deschamps répond cash sur son avenir !

Thomas Bourseau

Depuis plus d'une décennie, Didier Deschamps gère le groupe A de l'équipe de France. Ce qui pourrait sur beaucoup d'esprit être usant à la longue. Néanmoins, et quand bien même la colère de certains observateurs les incitent à réclamer sa démission, le sélectionneur des Bleus n'en a pas fini et compte bien aller au bout de sa mission avec le Mondial 2026.

Didier Deschamps est le patron de l'équipe de France A depuis la fin de l'Euro 2012. Depuis, les Bleus ont été couronnés champions du monde, ont frôlé une troisième étoile et un deuxième sacre à l'Euro en 2022 et en 2016. Cependant, le sélectionneur de l'équipe de France apparaît par moments agacé des questions et des critiques de certains journalistes en conférence de presse ou après les matchs des Bleus.

«Si Deschamps aime l'équipe de France, à sa place je démissionnerais»

A plus d'un an et demi de la fin de son contrat à la Fédération française de football, qui expirera après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a été invité par le chroniqueur de RMC Walid Acherchour a déposé sa démission pour le bien des Bleus pendant l'émission de l'After Live.

« Il y a un nouveau cycle qui a été entamé et je ne comprends pas comment un entraîneur qui a eu des résultats mauvais sur les dernières échéances le gère. Je n'ai pas l'impression que le groupe soit derrière lui à 100%, par rapport aux échos que j'ai, par rapport à ce que je vois sur le terrain. (...) Il y a une indifférence populaire de l'équipe de France. Et je ne vois pas comment à un an et demi de cette Coupe du monde, comment on peut continuer avec Didier Deschamps. Si Deschamps aime l'équipe de France, à sa place je démissionnerais, parce qu'à un moment donné il faut laisser sa chance à un autre quand on y arrive plus ».

«Si il y a un peu de lassitude après 12 ans ? (Rires) Non, j'ai toujours mon énergie»

Ce samedi, Didier Deschamps était présent en conférence de presse à 24 heures du coup d'envoi de la rencontre de Ligue des nations entre l'Italie et l'équipe de France dans le stade de San Siro à Milan. Le sélectionneur tricolore a affirmé ne pas du tout être lassé par son poste après toutes ces années.

« Si il y a un peu de lassitude après 12 ans ? (Rires) Non, j'ai toujours mon énergie. Je fais tout pour continuer à maintenir l'équipe de France au niveau où elle est arrivée avec des exigences et une attente qui sont là. Après les critiques ont toujours fait partie de ma vie comme les compliments. Ce n'est pas ça qui va influencer ce que j'ai à faire et ce que je pense faire pour que l'équipe de France soit la plus performante possible ». Didier Deschamps est donc déterminé à aller au bout de son aventure avec les Bleus, n'en déplaise à Walid Acherchour...