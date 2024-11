Affaire Mbappé : Une star du PSG sort du silence

Axel Cornic

Capitaine il y a encore quelques mois, Kylian Mbappé n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de l’équipe de France du mois de novembre. C’est la deuxième fois consécutive et si certains cherchent encore la véritable raison, les adversaires des Bleus se réjouissent plutôt de cette absence.

Décidément, Kylian Mbappé ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. L’attaquant de 25 ans rencontre des sérieux problèmes dans son adaptation à une nouvelle réalité, celle du Real Madrid, avec également quelques polémiques extra-sportives qui n’arrangent pas les choses. Mais la situation semble également être délicate en équipe de France, où on ne le voit plus depuis le rassemblement de septembre dernier.

Le mystère Mbappé

Tout comme lors du précédent rassemblement, Didier Deschamps a en effet décidé de ne pas appeler Kylian Mbappé, alors même qu’il a assuré que ce dernier souhaitait venir. Le problème c’est que le sélectionneur n’a pas vraiment donné de raison valable, ce qui a donné libre cours à toute une multitude de spéculations concernant un éventuel problème autour de la star française. Certaines sources assurent même qu’il ne ferait plus l’unanimité auprès de ses coéquipiers, tandis que d’autres annoncent qu’il ne souhaiterait plus revenir en sélection.

« Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est évidemment une absence importante »

En attendant, cette absence de Kylian Mbappé ne semble pas déplaire à Gianluigi Donnarumma, son ancien coéquipier au PSG. « Il ne sera pas là, je ne connais pas les choix qu'il y a dans les autres équipes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est évidemment une absence importante » a expliqué en conférence de presse le gardien et capitaine de l’Italie, qui va affronter l’équipe de France ce dimanche. « Il est l’un des plus forts au monde et s’il avait été là, il nous aurait posé beaucoup de problèmes ».