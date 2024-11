Vendée Globe 2025 : Jean Le Cam «rêve» après son exploit !

Jean de Teyssière

Quelle remontée de Jean Le Cam ! Le doyen du Vendée Globe, 65 ans, est passé de la dixième place à la première place ce samedi. Il a décidé de ne pas suivre la majorité des skippers et a fait le choix de passer entre les îles du Cap-Vert et l’Afrique. Choix payant donc pour celui qui n’a pas le monocoque le plus rapide de la course, puisqu’il a un bateau à dérive et est donc moins rapide que les foils.

Pour son sixième Vendée Globe, Jean Le Cam s’est offert une sacrée remontée ! Dans la nuit de samedi à dimanche, au large des îles du Cap-Vert, le doyen de la course a décidé de faire un choix stratégique qui pourrait faire basculer cette course. Dixième à 19h ce vendredi, il est désormais leader de la course, en attendant l’actualisation de 23h ce samedi. Un choix payant qu’il savoure.

«On ne pouvait pas rêver mieux»

Pour franceinfo ce samedi matin, Jean Le Cam a évoqué cette incroyable remontée, lui permettant de passer cette journée de samedi à la première place du classement : « Il faut croire en soi et pas forcément suivre la troupe. Le but était de passer entre les îles du Cap-Vert et l’Afrique. On ne pouvait pas rêver mieux, je suis très content d'être là où je suis. Qui vivra verra, on ne va pas faire les malins non plus. »

«Aucun souci notable pour le moment»

« Pour le moment on est dans la partie la plus favorable, là on retombe dans de la 'molle', on devrait retrouver des vents plus favorables peut-être demain, poursuit le navigateur du monocoque ‘Tout commence en Finistère - Armor-Lux’. Aucun souci notable pour le moment mais cette course est toujours pleine de rebondissements et d’incertitudes. » Pourvu pour Jean Le Cam que ça dure.A 19h ce samedi, il était suivi de près par Sébastien Simon, qui n’était qu’à 8,44 noeuds du Breton et qui naviguait alors plus rapidement. Ce Vendée Globe à peut-être basculé.