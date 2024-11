Vendée Globe : «Fou», Karabatic hallucine après les JO 2024 !

Jean de Teyssière

Le départ du Vendée Globe est toujours un moment intense à vivre pour les marins qui s’apprêtent à faire le tour du monde en solitaire. La remontée du chenal est attendue de tous et cette année, une foule impressionnante de plusieurs centaines de milliers de personnes s’était amassée le long des quais. Dans une ambiance indescriptible, Nikola Karabatic, présent pour ce départ, faisait même la comparaison avec la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

La vie reprend son cours aux Sables-d’Olonne. Les 40 skippers ont sorti la grande voile pour filer dans l’océan Atlantique, parcourir 45 000 kilomètres autour du globe. Cette course mythique a été lancée ce dimanche, à 13h02, dans une ambiance exceptionnelle.

Voile - Éric Bellion : «Il n’y a rien au-dessus du Vendée Globe» https://t.co/8S3bmhvLRP pic.twitter.com/6hS8I5k0tc — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

«On est des gens ordinaires qui nous dépassons pour réaliser quelque chose d’extraordinaire»

Paul Meilhat, l'un des 40 participants à cette dixième édition du Vendée Globe a expliqué son ressenti au Parisien, lors la traversée du chenal : « C’est incroyable. Plus fort que ce qu’on peut imaginer avant de quitter le ponton. Il y a des personnes qui ne font que ça, qui tous les 4 ans se donnent rendez-vous, ici, dans le chenal des Sables d’Olonne pour assister au départ du Vendée Globe, un événement magique. La moindre des choses qu’on peut faire, c’est de partager ça avec eux, juste pour leur dire merci. Cette ambiance contribue au fait que cet événement nous dépasse complètement, il n’y a pas grand-chose de rationnel là-dedans. On est des gens ordinaires qui nous dépassons pour réaliser quelque chose d’extraordinaire. »

«L’impressione de revivre la cérémonie d’ouverture des JO»

Nikola Karabatic, légende du handball et présent lors des Jeux olympiques de Paris 2024 était présent aux Sables-d’Olonne ce dimanche pour assister au départ de la course. Sous le choc devant une telle ambiance, il a lâché, au Parisien : « C’est complètement fou, j’ai eu l’impression de revivre la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. » Romane Dicko, médaillé d’or par équipe en judo lors des Jeux olympiques de Paris 2024 était elle aussi présente : « Ça me donne envie, mais sûrement pas pour 100 jours, c’est tellement extraordinaire ce qu’ils font. »