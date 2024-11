Vendée Globe 2025 : Le jeu à un million qui fait le buzz !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, le départ de la dixième édition du Vendée Globe sera donné. A 13h03 précises, les 40 skippers s’élanceront des Sables-d’Olonne et un million d’autres feront de même, mais sur leur smartphone. Le jeu Virtual Regata va encore faire des émules durant ces longues semaines de navigation, surtout qu’il a basculé dans une nouvelle ère après sa vente.

En 2006, un certain Philippe Guigné a un but : créer un jeu virtuel du Vendée Globe. Le principe est simple : chaque joueur s’inscrit gratuitement sur le site, choisit un paquetage de départ et son bateau. En temps réel, soit à partir de 13h03 ce dimanche, tous les joueurs verront leur bateau s’élancer. A eux de choisir les meilleures stratégies, de se servir de la météo et d’avoir aussi un peu de chance pour tenter de remporter cette régate virtuelle. 7 % des Français auraient même déjà joué à ce jeu. Lors de la précédente édition, en 2021, un million de joueurs s’étaient laissés tenter par l’aventure. Un record que 52 Entertainment, qui a racheté le jeu en 2021 espère bien égaler, voire battre à nouveau.

Voile - Éric Bellion : «Il n’y a rien au-dessus du Vendée Globe» https://t.co/8S3bmhvLRP pic.twitter.com/6hS8I5k0tc — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

«Un truc de dingue»

Pour RMC Sport, Philippe Guigné, le créateur du jeu qu’il a revendu en 2021 explique sa vie depuis qu’il s’est lancé dans l’aventure, en 2006 : « C’est le record mondial absolu de joueurs réunis dans une même partie de jeu vidéo, et c’est un jeu de voile, c'est quand même un truc de dingue. Quand j'ai créé cette boîte, le but était de réussir à la vendre et d'arrêter de bosser. Quand j’ai eu la bonne fenêtre de tir, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je me spécialise plus dans les échecs, le tennis, je régate, je fais de la croisière. Il est très bon et très simple. Le principe de faire la même chose en termes de routage que les marins, d'avoir la vraie météo, la vraie cartographie, un bateau qui a des performances qui correspondent à celles du monde physique, c'est très riche. »

Un jeu qui fédère tout le monde

« L'espèce de miracle, c'est qu'on a réussi à le rendre simple. On a réussi à faire quelque chose qui s'adresse à tout le monde. D‘un côté, il y a 'Madame Michu' dans le Cantal qui n'a jamais été sur un bateau de sa vie, et de l’autre Armel le Cléac’h qui a gagné le Vendée Globe, poursuit Guigné. Et tous ces gens jouent dans la même partie. 50% de nos joueurs déclarent ne jamais naviguer. Après, il y a le Vendée Globe qui est hyper puissant, c’est un événement génial, très fédérateur, beaucoup de gens suivent la course. Ça booste à mort le jeu. Une grosse partie de l'industrie du jeu vidéo a profité d'un énorme gain d'audience de manière globale. On a un petit peu surfé sur cette vague-là. Ça nous a apporté de la notoriété supplémentaire, il ne faut pas se le cacher. En 2020, on a placé la barre quand même assez haut. Et c'est quand même un petit challenge de réussir à atteindre le million cette année. Et moi, j’adorerais. » Hissez les voiles !