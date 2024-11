Vendée Globe 2025 : Vers une course de légende ?

Jean de Teyssière

Ce dimanche 10 novembre se tiendra la dixième édition du Vendée Globe. Cette course mythique, qui a eu lieu pour la première fois en 1990 pourrait être le théâtre de nombreux records. A 13h03, les 37 skippers s’élanceront en solitaire pour une course qui fera le tour du monde. Avant le départ, voici les records qui pourraient être battus.

Les skippers qui partiront des Sables-d’Olonne ce dimanche passeront Noël et le Nouvel An seuls, sur leur monocoque. 24 300 miles seront parcourus, soit 45 000 kilomètres. De Titouan Lamazou en 1990 et Yannick Bestaven en 2020, ce sont à chaque fois des hommes, de nationalité française, qui ont remporté cette course. Mais l’heure est-elle au changement ?

Voile - Éric Bellion : «Il n’y a rien au-dessus du Vendée Globe» https://t.co/8S3bmhvLRP pic.twitter.com/6hS8I5k0tc — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Samantha Davies, favorite à la victoire finale

Qui sera la première personne à mettre fin à l’hégémonie française du Vendée Globe ? Peut-être qu’il s’agira de Samantha Davies. La skippeuse britannique fait partie des favorites pour la victoire finale. Il s’agira de son quatrième Vendée Globe et elle connaît donc bien cette épreuve. Sur les 40 participants, quinze s’élanceront pour la première fois. Sam Davies a surtout une revanche à prendre sur la précédente édition où elle avait abandonné à cause d’une avarie, avant de repartir, mais hors course.

Quel est le record à battre ?

Il s’agit de la dixième édition du Vendée Globe et à huit reprises, le record de vitesse a été battu. En 1990, pour la première édition, Titouan Lamazou termine en 109 j 8 h 47 min 55 s. Le record passera sous la barre des 100 jours avec Michel Desjoyaux en 2001 (93 j 3 h 57 min 32 s) par ailleurs unique skipper à avoir remporté à deux reprises cette course. Le record actuel est détenu par Armel Le Cléac’h, qui a fait mieux que Phileas Fogg en faisant le tour du monde à la voile en 74 j 3 h 35 min 46 s. Mais devant les évolutions technologiques importantes, puisque cette édition se déroule tous les 4 ans, il n’est pas impossible de voir ce record être battu.