Vendée Globe 2024 : Jackpot à gagner !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, 40 skippers s'élanceront des Sables-d'Olonne pour le Vendée Globe. Ce tour du monde en solitaire et sans escale ni assistance permettra au vainqueur de rentrer dans la légende de la voile, mais aussi de s'en mettre plein les poches, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'il s'agit de renforcer la fidélité avec les sponsors.

Seul face aux éléments de la nature, face à l'incertitude d’un voyage sans assistance et sans escale. Voilà ce qui attend les 40 skippers qui s’élanceront des Sables-d’Olonne dimanche. Cette dixième édition du Vendée Globe affiche une jolie diversité avec onze nationalités et quatre continents représentés. Parmi les participants, six femmes ne feront qu’un avec leur bateau et tenteront de succéder à Yannick Bestaven, de nouveau sur la ligne de départ pour ce qui sera son dernier tour du monde

11 nationalités, 4 continents représentés 🌎



Parmi les 40 skippers au départ du Vendée Globe, 14 sont étrangers, avec, pour la première fois dans l’histoire, la participation d’un marin chinois : Jingkun Xu.



📈 Un chiffre record, symbole d’un événement qui s’internationalise… pic.twitter.com/VJzVSSTKDS — Vendée Globe (@VendeeGlobe) November 5, 2024

Une victoire peut changer la vie des skippers

Vainqueur en 2021, Bestaven avait profité de sa victoire pour fidéliser son sponsor Maître Coq. « Aujourd'hui c'est un très beau cadeau et une grande première tant pour mon partenaire Maître CoQ que pour moi. Un IMOCA neuf, construit ensemble. Ce Maître CoQ V est le fruit d'un travail collectif qui a débuté il y a 17 mois quand la direction de Maître CoQ m'a demandé ce que je souhaitais faire après ce Vendée Globe remporté. Et, pourquoi pas le gagner une seconde fois" leur ai-je proposé. "Banco…", m'ont-ils répondu, "Quoi de plus beau que de relever des défis ?» avait-il confié. La prime de victoire remise par les organisateurs lui ont offert aussi une certaine sécurité.

Combien gagne le vainqueur ?

Car participer au Vendée Globe exige des moyens colossaux. Pour beaucoup, une victoire représente l’assurance de se mettre à l’abri. Cette année, 800 000€ seront répartis entre les 40 skippers. « Un 1/4 ou un 1/8 de finaliste à Roland Garros qui se fait éliminer gagne la même chose alors qu'il y passe 4 fois 3 heures, nous on fait 74 jours» avait blagué Armel Le Cléac'h, ancien vainqueur. Le vainqueur repartira avec le plus gros chèque, 200 000€. A titre de comparaison, le maillot jaune du Tour de France empoche 500 000€. Le deuxième glanera 140 000€, le troisième 100 000€ etc. Ensuite, les skippers classés au-delà de la 10ème place se répartiront les 100 000€ restants. Mais avant de penser argent, il est temps pour les participants de mettre les voiles.