Une star de l'UFC recadre sèchement Ronaldo

Surnommé « El Matador », Ilia Topuria est une véritable terreur dans l'octogone comme l'atteste sa victoire éclatante sur Max Holloway samedi dernier lors de l'UFC 308. Grand fan de MMA, Cristiano Ronaldo était devant son écran. Avant la rencontre, l'ancienne star du Real Madrid avait livré un pronostic qui n'a pas plus au combattant espagnol.

La rencontre entre Ilia Topuria et Max Holloway était très attendue, notamment par plusieurs acteurs du football. Partagé entre le Clasico et l’UFC 308, Luis Enrique n’a pas réussi à faire un choix.« Il y a aussi Topuria contre Holloway (à l'UFC), je vais devoir mettre les deux écrans pour suivre les deux. Je suis pour Topuria et le Barça » avait déclaré le coach du PSG en conférence de presse. Grand fan de MMA, Cristiano Ronaldo a également observé ce choix. L’attaquant d’Al-Nassr était déjà présent lors du combat de Francis Ngannou face à Renan Ferreira. Cette-fois ci, la star portugaise n’était pas sur place, mais a livré son pronostic.

Topuria a répondu à Ronaldo

Et Ronaldo n’avait pas été tendre avec Topuria. « J’aime bien Max, c’est un dur à cuire. Topuria parle trop, il n’en a pas encore suffisamment montré. Je pense que lorsqu’il a battu Volk, Volk n’était pas prêt à cause de ce kick [celui d’Islam Makhachev NDLR]… S’il finit Max, je le respecterai » avait-il déclaré. Le combattant espagnol a répondu dans l’octogone en détruisant Holloway.

« Incapable de faire la différence entre la confiance en soi et l’arrogance »

Toujours invaincu en carrière, Topiura a pris connaissance des déclarations de Ronaldo. Sur X, le champion des poids plumes lui a répondu cash. « Je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un comme toi soit incapable de faire la différence entre la confiance en soi et l’arrogance. Mais, en fin de compte, nous reflétons tous notre propre réalité sur les autres. Je te souhaite le meilleur pour ce qui reste de ta carrière et que Dieu bénisse ta famille.» a-t-il déclaré.