Tennis de table : Jackpot, Félix Lebrun prend un gros chèque

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Félix Lebrun est roi chez lui. A seulement 18 ans, celui que l'on surnomme Féfé a remporté le WTT Champions de Montpellier, ce dimanche, en battant le Japonnais Tomokazu Harimoto en finale (11-7, 11-9, 11-6, 8-11, 11-4). La première victoire d'un Français dans cette catégorie de tournoi. Ce succès lui permet aussi de renflouer ses caisses.

Félix Lebrun ne pouvait rêver mieux. Chez lui, le pongiste de 18 ans a remporté le WTT Champions de Montpellier. Jamais un Français avait remporté un tournoi de ce niveau. Et l’exploit est d’autant plus remarquable que les plus grands joueurs de la planète étaient présents durant ce tournoi. En finale, le numéro 7 mondial a pris le dessus sur le Japonais Tomokazu Harimoto dans une salle surchauffée. Devant sa famille, ses amis, Félix Lebrun a laissé exploser sa joie après la balle de match et a pu communier avec le public présent dans la salle.

Après les Jeux olympiques, Félix Lebrun marque encore l’histoire ! https://t.co/gGKNAWASua pic.twitter.com/D9yG25Q6CJ — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

Lebrun entre dans une nouvelle dimension

« C'est incroyable de remporter ce titre chez moi ici à Montpellier, c'est fou de gagner ce tournoi ici. Je ne m'imaginais pas gagner ici, le tableau était super relevé, c'est le sport, c'est magnifique. Merci à tous d'être venus. Le soutien a été magnifique. On est tellement content de pouvoir jouer ici. Jouer devant ma famille, mes amis, encore une fois, c'est dingue, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis trop heureux » a déclaré Félix Lebrun dans des propos rapportés par L’Equipe.

Une victoire de prestige pour Lebrun

Médaillé de bronze lors des derniers Jeux Olympiques de Paris, Féfé coche une nouvelle case. Le petit frère d’Alexis se construit un palmarès, qui est déjà l’un des plus beaux du ping-pong français. Cet exploit historique à domicile lui permet aussi de renflouer ses caisses. Grâce à sa victoire, Félix Lebrun repart avec un chèque de 27 600€. Une somme certes impressionnante, mais qui ne peut rivaliser avec les dotations offertes sur les Grands Chelems de tennis par exemple.