Vendée Globe : Vers un exploit historique ?

Ce dimanche, à 13h02 précisément, le 40 skippers s'élanceront des Sables-d’Olonne pour la 10e édition du Vendée Globe. Ils se préparent donc à passer deux mois et demi en mer pour se battre pour l'une des plus prestigieuse victoire en voile. Yannick Bestaven sera d'ailleurs l'un des favoris à sa propre succession. Il pourrait ainsi devenir le deuxième skipper à remporter deux fois ce tour du monde en solitaire, et surtout le premier à conserver son titre.

Quatre ans après une édition mythique, le Vendée Globe 2024 débute ce dimanche ! 40 skippers seront au départ des Sables-d’Olonne à 13h02 pour cette 10e édition qui pourrait bien être historique puisque plusieurs records pourraient tomber. Yannick Bestaven pourrait d'ailleurs entrer dans la légende.

Bestaven vers un exploit monumental ?

Tenant du titre, le skipper de Maître-Coq V avait remporté la précédente édition dans des conditions rocambolesques. Et pour cause, il avait franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, derrière Charlie Dalin, avant de bénéficier d’une compensation de temps accordée pour avoir porté secours Kevin Escoffier. Vainqueur en 2021, Yannick Bestaven repart donc en quête d'une victoire qui pourrait être historique. Et pour cause, dans l'histoire du Vendée Globe, seul Michel Desjoyeaux s'est imposé à deux reprises en 2001 et 2009. Mais Bestaven peut également devenir le premier skipper à conserver son titre et donc remporter deux fois de suite le tour du monde en solitaire et sans escale ni assistance. Le tout avec en ligne de mire le record d'Armel Le Cléac'h, vainqueur de l'édition 2016-2017 en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes.

«Seul Michel Desjoyeaux a gagné deux fois le Vendée Globe, ce serait dommage de ne pas tenter ma chance»

Interrogé par La Chaîne L'EQUIPE, Yannick Bestaven a d'ailleurs révélé que l'idée de faire aussi bien que Michel Desjoyeaux avait largement contribué à son choix de s'aligner à nouveau au départ du Vendée Globe : « Je pars toujours avec la même ambition. Quand je prends le départ d'une course, c'est pour essayer de la gagner et de prendre du plaisir. C'est un marathon, la course va être très longue et il va se passer beaucoup de choses. On va écrire une nouvelle page de l'histoire du Vendée Globe, de la course au large. Il me tarde. Pourquoi je repars ? Pour revivre toute cette adrénaline, pour vivre toutes ces émotions. J'ai vraiment envie de prendre du plaisir comme cela a été le cas il y a 4 ans. La compétition m'anime. Je suis le tenant du titre, très bien, mais dimanche ça va s'arrêter, ça va être une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Je n'ai pas la pression, et si je peux créer la surprise, ce ne sera que du bonus. Seul Michel Desjoyeaux a gagné deux fois le Vendée Globe, ce serait dommage de ne pas tenter ma chance ».