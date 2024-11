Vendée Globe 2025 : Bestaven, Dalin, Davies… Qui va gagner cette course de légende ?

Jean de Teyssière

Comme tous les quatre ans, le Vendée Globe partira des Sables-d’Olonne. Ce dimanche, le départ de la course sera donné à 13h03 précisément et 40 skippeurs partiront en solitaire autour de la planète. A chaque édition, on se demande qui remportera la course et le10sport.com vous donne ses favoris pour l’édition 2024-2025 !

Lors de l’édition 2020-2021, c’est Yannick Bestaven qui avait remporté le Vendée Globe. Il était pourtant arrivé deuxième mais avait bénéficié d'une compensation de temps de 10 h 15 car il s’était détourné fin novembre dans l'Atlantique Sud pour participer au sauvetage de Kevin Escoffier. Arrivé 7 heures et 53 minutes après Charlie Dalin, premier à avoir passé la ligne d’arrivée, il avait donc été déclaré vainqueur de la neuvième édition.

Bestaven, bis repetita ?

Dans l’histoire du Vendée Globe, rares sont les skippeurs à avoir réussi à remporter deux fois la course. Il en existe tout de même un : Michel Desjoyaux qui l’a remporté en 2001 et en 2009. Aucun skippeur n’a réussi à remporter deux fois de suite le Vendée Globe. Bestaven, de par sa victoire en 2021 fait partie des favoris et a évoqué chez Sud Ouest les qualités de son monocoque : « Les conditions ventées conviennent bien à « Maître Coq V », surtout les allures un peu serrées, travers, reaching. C’est un bateau neuf mais pas de dernière génération il faut le préciser, un choix pour gagner du temps et de l’argent en partant des moules d’11th Hour, l’actuel « Groupe Dubreuil » de Sébastien Simon. Depuis des nouveaux bateaux sont sortis, qui sont peut être un cran au-dessus en performance pure, mais sur une course comme le Vendée, on va chercher la fiabilité du marathon. »

Dalin, une revanche à prendre

En 2021 donc, Charlie Dalin passe le premier la ligne d’arrivée mais ne se classe que deuxième, à cause d’une compensation de temps accordée à Yannick Bestaven, qui avait participé au sauvetage de Kevin Escoffier. A 40 ans, Dalin va disputer son deuxième Vendée Globe et il évoque son voilier : « Macif Santé Prévoyance est très à l’aise dans les transitions, quand les conditions sont un peu instables, que le vent rentre. Je pense qu’on est un des premiers à passer en mode foiling, à voler. Au reaching, au près (NDLR : vent de face) on est performants. Au portant (NDLR : allure vent arrière), on commence à avoir des bons chiffres. »

Davies, première femme à remporter le Vendée Globe ?

Sur les 40 participants, six sont des femmes. Cette course s’ouvre doucement mais sûrement à la participation de femmes et parmi elles, Samantha Davies fait figure d’outsider. Pour sa quatrième participation, la Britannique sera à la tête de son Initiatives-Cœur 4 et pourrait bien se mêler à la lutte.