En plein Vendée Globe, il bat un incroyable record

Jean de Teyssière

Depuis dimanche, les 40 skippeurs du Vendée Globe sont partis faire le tour du monde à la voile. Avec des fortunes diverses pour certains. Clarisse Crémer a par exemple perdu sa grande voile au large des côtes portugaises, tandis que Nicolas Lunven a battu un nouveau record de distance sur une journée de navigation.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le classement du Vendée Globe est le suivant. Le Français Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) est leader devant Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) et le Britannique Sam Goodchild (Vulnerable). A la quatrième place se trouve un certain Nicolas Lunven, qui a réalisé une sacrée performance durant la journée de mardi.

Lunven bat un record de distance

Entre mardi et mercredi, Nicolas Lunven, a battu un record de distance parcourue en 24 heures. Le Breton, classé 38ème mardi, a trouvé le bon filon dans cette première partie du Vendée Globe en descendant les côtes portugaises en choisissant de se placer plus à l’ouest que ses concurrents. Une option payante, qui lui a permis de remonter à la cinquième place au pointage de ce mercredi à 11h. En une journée donc, il a parcouru 546,60 milles, soit 1012 kilomètres. Il s’agit d’un record pour un voilier monocoque. Le précédent record était détenu par Thomas Ruyant (Vulnerable) lors du Retour à la Base. Il avait parrcouru 540 milles (1000km).

🚀 Record de distance pour @nicolunven ! 😲



Le skipper de @Team_Holcim_PRB bat le record de la plus grande distance parcourue en monocoque et en solitaire en 24h avec une distance 📏 de 546,60* milles en l’espace de 24 heures, soit 1012,30 km. Ce même bateau était déjà… pic.twitter.com/3RwxukqTIF — Vendée Globe (@VendeeGlobe) November 13, 2024

Un bateau habitué aux records

Pour son premier tour du monde en solitaire, Nicolas Lunven peut compter sur un voilier compétitif. « Eprouvé, polyvalent et très performant », tels étaient les mots du marin sur son voilier avant son départ. En 2023, cet imoca avait déjà battu le record de vitesse par équipage, avec 640,48 milles (1185 kilomètres) parcourus en une journée. En attendant, Nicolas Lunven continuait ce mercredi à avancer rapidement et fondre sur les leaders du Vendée Globe. Quatrième à 15h ce mercredi, le prochain pointage, qui aura lieu à 19h pourrait le voir se rapprocher encore un peu plus du trio de tête.