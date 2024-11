Vendée Globe 2025 : Jean Le Cam lâche une annonce sur sa retraite

Jean de Teyssière

Ça y est, les 40 monocoques ont prit le départ des Sables-d’Olonne ce dimanche, sur les coups de 13h02. Le Vendée Globe débute et pour les plus rapides, cela devrait prendre moins de 80 jours pour faire le tour du monde. Jean Le Cam, 65 ans, prend le départ de son sixième Vendée Globe et a expliqué qu’il réfléchira à sa retraite après son retour.

Le Vendée Globe est une formidable aventure en solitaire. Durant plus de deux mois, les skippeurs s’affrontent lors d’une course dantesque et périlleuse. Il y a quatre ans, lors de la précédente édition, Jean Le Cam avait participé activement au sauvetage de Kevin Escoffier, qui avait dérivé durant une douzaine d’heures sur un radeau gonflable. Véritable légende de la voile française, il prend son sixième départ et la question de sa fin de carrière se pose.

Voile - Éric Bellion : «Il n’y a rien au-dessus du Vendée Globe» https://t.co/8S3bmhvLRP pic.twitter.com/6hS8I5k0tc — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

«Un moment magique»

A deux heures et demi du départ du Vendée Globe, Jean Le Cam a été interrogé par La Chaîne L’Équipe sur ses sentiments avant le coup d’envoi de cette dixième édition de la plus grande course de voiliers au monde : « Le chenal, c’était un moment magique, comme tous les 4 ans. Un moment rempli d’émotions. Depuis trois semaines aux Sables-d’Olonne, ça a été une foule extraordinaire. C’est mon sixième départ, mais il y a toujours de l’émotion, forcément. Il y a des sentiments qui se dégagent de ce public et on les reçoit en plein cœur. Ça fait beaucoup de choses entre le départ des bateaux du ponton, puis le chenal après les trois semaines passées ici, on est à l’aboutissement de notre préparation. »

«Mon dernier départ? On verra au retour»

Puis, Jean Le Cam a abordé la question sa retraite, lui qui prend la mer à 65 ans : « Si c’est mon dernier départ ? Je ne sais pas, on verra au retour. Ce qu’on peut me souhaiter ? Comme je dis toujours, rien. »