Pogba : Le coup en or échappe déjà à l'OM ?

Thomas Bourseau

Entre l'OM et Paul Pogba, il se pourrait que le mariage tant escompté par certains observateurs et supporters marseillais ne voit pas le jour. En effet, celui qui a été libéré de son contrat par la Juventus vendredi soir, à compter du 30 novembre prochain, est annoncé comme potentielle future recrue de l'Olympique de Marseille. Néanmoins, le feuilleton Pogba pourrait tourner au vinaigre pour le président Pablo Longoria. Explications.

Paul Pogba sera libre de s'engager avec le club de son choix à compter du mois de décembre. En effet, vendredi soir, la Juventus a annoncé la fin de sa collaboration avec le champion du monde tricolore avec la rupture de son contrat le 30 novembre prochain alors qu'il courrait initialement jusqu'en juin 2026.

«Il y a des moments où les choses ne vont pas comme on le voudrait»

La Juventus a souhaité bonne continuation à son futur ancien joueur et le principal intéressé a notamment fait passer un message fort aux tifosi bianconeri sur son compte Instagram. « Il y a des moments où les choses ne vont pas comme on le voudrait, mais une chose est sûre : le lien que j'ai avec vous, chers fans, restera inoubliable. Vous m'avez tant donné, plus que je ne peux exprimer en mots, et je porterai toujours en moi toute l'affection que vous m'avez donnée. Vous serez toujours dans mon cœur. Je vous souhaite bonne chance, la Juventus ».

«La piste marseillaise est beaucoup plus compliquée»

Et maintenant ? L'OM semble être une option à prendre en considération pour la suite de la carrière de Paul Pogba qui se verrait bien revenir en France comme The Athletic l'a récemment assuré. Cependant, quand bien même le directeur sportif de l'Olympique de Marseille qu'est Medhi Benatia a dernièrement affirmé que Pogba était un « top joueur », le journaliste de Calciomercato.com Emanuele Tramacere a tiré la sonnette d'alarme pour le club phocéen dans cette opération.

« Il faut tenir compte du fait qu'il est de toute façon disqualifié jusqu'en mars. Il pourrait atterrir soit en Arabie Saoudite, soit en MLS. La piste marseillaise est beaucoup plus compliquée, la MLS est concrète, où il pourrait même rejoindre l'Inter Miami. Comme alternative, le Los Angeles FC, mais nous n'excluons pas l'Arabie Saoudite ».