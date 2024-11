OM : Payet lui lance un défi, il annonce du lourd !

Amadou Diawara

Matteo Guendouzi et Dimitri Payet ont joué ensemble à l'OM. Alors qu'il connait très bien l'actuel pensionnaire de la Lazio, le vétéran de 37 ans a annoncé qu'il deviendra un joueur de classe mondiale lorsqu'il se montrera plus décisif. Interrogé sur le sujet, Matteo Guendouzi a affirmé qu'il allait relever le défi lancé par Dimitri Payet.

Après deux saisons de bons et loyaux services à l'OM, Matteo Guendouzi a signé à la Lazio Rome lors de l'été 2023. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec les Biancocelesti, le milieu de terrain de 25 ans n'a pas oublié sa cohabitation avec Dimitri Payet à Marseille (2021-2023). En effet, Matteo Guendouzi travaille pour relever le défi lancé par le vétéran de 37 ans, qui évolue actuellement à Vasco de Gama.

«Je peux marquer 5-8 buts dans l'année»

« Ressentez-vous le besoin d'être plus décisif aussi désormais ? C'est un point sur lequel je veux m'améliorer. Je me projette beaucoup donc j'ai besoin de marquer plus de buts et de faire plus de passes décisives. Je pense que ça va venir. Je suis moins dans un rôle offensif, mais je sais que je peux marquer entre cinq et huit buts dans l'année, c'est un objectif que j'ai en tête », a avoué Matteo Guendouzi, avant d'en rajouter une couche.

«On en rigolait quand on était à l'OM»

« Dimitri Payet nous disait récemment que si vous commenciez à avoir des statistiques, vous alliez devenir un joueur de classe mondiale... C'est gentil, surtout de la part d'un mec comme Dim'. On en rigolait quand on était à l'OM, on faisait des exercices de finition après l'entraînement et je n'étais pas le meilleur. Surtout avec des gars comme lui, (Arkadiusz) Milik, (Cengiz) ünder... C'est un cap important à passer pour un milieu de terrain », a déclaré Matteo Guendouzi lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce samedi soir.