Mercato : L'annonce choc de Cristiano Ronaldo !

Arnaud De Kanel

Cristiano Ronaldo n'en fini plus de marquer. Vendredi soir, la superstar du ballon rond a inscrit un doublé face à la Pologne dont une superbe bicyclette. S'il a souvent refusé de parler de retraite, Ronaldo a clairement évoqué le sujet après sa belle performance. A 39 ans, le Portugais se dit prêt à raccrocher dans un ou deux ans.

Les saisons passent et Cristiano Ronaldo continue d'empiler les buts. L'attaquant portugais a récemment franchi la barre des 900 buts en carrière et le prochain objectif logique est bien évidemment d'atteindre celle des 1000. Il devrait lui rester deux ans pour réussir cet objectif car après, le temps sera venu pour lui de raccrocher les crampons.

Nouveau doublé pour Ronaldo

En attendant le moment tant redouté, Cristiano Ronaldo continue de régaler le Portugal avec un nouveau doublé face à la Pologne. L'attaquant s'est notamment distingué avec un superbe geste. Mais après la rencontre, bien qu'il se sente encore bien, il a annoncé que sa retraite était imminente.

«Je prépare ma retraite et elle arrivera dans un ou deux ans»

« Les 1000 buts, ça n'a aucune importance pour moi. Bien sûr, vous voulez toujours faire l'histoire, mais je ne me concentre pas sur ce record pour le moment. Je prépare ma retraite et elle arrivera dans un ou deux ans. Il faut profiter du moment présent et du football. (...) Je vais avoir 40 ans, il faut que je sois calme et que j'en profite. Et ce que j'aime le plus, c'est jouer pour l'équipe nationale », a confié Cristiano Ronaldo dans des propos relayés par RMC Sport. Une annonce choc.