PSG : Zaïre-Emery a bluffé cette vedette !

Jean de Teyssière

De Clermont-PSG à PSG-Lille, Presnel Kimpembe et Warren Zaïre-Emery ont joué ensemble à six reprises. Kimpembe a donc vécu de près l’éclosion de WZE même si ses blessures l’ont empêché d’être pleinement présent pour y assister. Surtout que dès son plus jeune âge, Zaïre-Emery avait bluffé Kimpembe.

Et si Warren Zaïre-Emery suivait les mêmes pas que Presnel Kimpembe ? Le défenseur central du PSG est un fervent amoureux du club et a réalisé l’intégralité de sa carrière pour le club de la capitale. Il a aussi réussi à devenir champion du monde et est optimiste concernant le futur du milieu de terrain de 18 ans.

«Il m’a tapé dans l’oeil tout de suite»

Presnel Kimpembe fera bientôt son retour sur les terrains et il a notamment évoqué Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain du PSG, au cours d’une interview accordée à Canal + pour l’émission du Canal Football Club : « Warren, il était en U17 et il jouait avec les U19. Je le regardais déjà à ce moment-là et il m’a tapé dans l’oeil tout de suite. Warren, c’est un travailleur. Il a des qualités énormes mais surtout il est en avance sur les autres parce qu’il voit avant tout le monde. »

«Il est très fort»

« Techniquement et tactiquement, il est fort, poursuit Kimpembe. Il est très intelligent et surtout, il est humble. C’est quelqu’un qui est à l’écoute et c’est difficile d’en retrouver maintenant. »