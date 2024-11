Transferts : Avant le PSG, Dembélé a recalé un club de Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur du PSG, Ousmane Dembélé était l'invité de l'émission « The Bridge », co-présentée par son coéquipier en équipe de France, un certain Aurelien Tchouaméni. Devant son partenaire, l'ailier a dévoilé plusieurs anectodes sur sa carrière, notamment son transfert avorté au Havre avant de rejoindre le centre de formation du Stade Rennais.

Avant de participer au rassemblement des Bleus, Ousmane Dembélé et Jules Koundé ont fait un petit détour par le studio de tournage de l’émission « The Bridge », présentée par Sébastien-Abdelhamid Godelu et Aurélien Tchouaméni. Les trois internationaux français ont pu discuter de sujets divers et variés.

Dembélé s'est construit à Rennes

Ousmane Dembélé a, notamment, évoqué son début de carrière, notamment sa période de pré-formation. Avant de rejoindre Rennes en 2010 à l’âge de 13 ans, le natif de Vernon avait été sollicité par Le Havre pour rejoindre son centre de formation. L’actuel ailier du PSG n’avait pas donné suite à cette proposition et avait décidé de s'envoler pour la Bretagne.

Un autre club a tenté le coup

« Avant de signer à Rennes, j’aurais pu rejoindre Le Havre mais j’ai préféré aller à Rennes. J’ai fait pas mal d’essais avec eux et, même si au début c’était difficile, j’y ai passé huit ans » a confié Ousmane Dembélé durant l’émission.