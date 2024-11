Mercato : Le boss du PSG proposé à un gros club, la folle révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que son contrat au PSG court jusqu'en juin prochain, Luis Campos aurait été proposé à un grand club européen. Tombeur du club parisien le 1er octobre dernier en Ligue des champions, Arsenal aurait coché le nom du dirigeant portugais. Cinq autre noms ont été soufflés aux Gunners pour remplacer Edu.

Directeur sportif d’Arsenal, Edu a mis fin à son parcours pour rejoindre Evangelos Marinakis, propriétaire de Nottingham Forest. « Arsenal m'a donné l'opportunité de travailler avec tant de personnes incroyables et la chance de faire partie de quelque chose de si spécial dans l'histoire du club.Il est désormais temps de relever un nouveau défi. Arsenal restera toujours dans mon cœur. Je souhaite au club et à ses supporters que de bonnes choses et tout le meilleur » a déclaré le Brésilien.

Campos proposé à Arsenal

Selon les informations de TBR Football, plusieurs profils auraient été proposés à la direction d’Arsenal dont celui de Luis Campos. En fin de contrat avec le PSG, le dirigeant portugais serait sur la short-list des Gunners pour prendre la place d’Edu.

Arsenal suit d'autres profils

Le média anglais cite cinq autres profils susceptibles de s’imposer à la tête du secteur sportif, dont celui de Simon Rolfes, Roberto Olabe. Les anciens joueurs Per Mertersacker et Tomas Rosicky pourraient jouer un rôle dans le prochain projet des Gunners.