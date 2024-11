PSG : Mbappé au fond du trou, Luis Enrique impliqué ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'est plus que l'ombre de lui même, et cela commence à durer. Pour le journaliste Thibaud Vézirian, le point de départ de son calvaire remonte à sa mise à l'écart au PSG. Au début de l'année, Luis Enrique, sur ordre de sa direction, avait laissé sur le banc l'international français suite à ses envies de départ au Real Madrid.

Kylian Mbappé en dépression ? Plusieurs journalistes évoquent ce mot pour caractériser le mal-être de l’international français. Depuis plusieurs mois, le joueur du Real Madrid est méconnaissable sur le terrain et ses actions à l’extérieur du carré sportif provoquent également la polémique. Pour Mbappé, rien ne va plus et sa communication est des plus maladroite. La situation s’est détériorée au fur et à mesure. Mais comme l’a rappelé Thibaud Vézirian, tout cela a commencé par ce qui s’apparente à une sanction de Luis Enrique au PSG.

Luis Enrique à l'origine de son calvaire ?

« On a un Mbappé qui paye des mois et des mois de spleen. Depuis janvier, lorsque son départ au Real Madrid a fuité, il est cata. Parce que depuis tout petit, il était habitué à jouer, à être mis en avant dans une équipe. Et Luis Enrique, un peu sur ordre de la direction, a décidé de se passer de Mbappé à partir de février 2024 » a confié le journaliste sur Twitch.

« On a l’impression qu’à 25 ans il a fini de jouer »

Comme l’a encore rappelé Didier Deschamps ce jeudi, Mbappé a besoin désormais de tranquillité pour se retrouver aussi bien en tant que personne qu’en tant que sportif. « Mbappé lui a bien rendu en étant nul en demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, ce qui n’est pas surprenant car il avait la tête totalement à l’envers. On a dit que Mbappé a pris des vacances après l’Euro, mais il n’a jamais fait le vide complet. Il doit choper une quiétude et retrouver cet instinct d’attaquant qu’il a un peu perdu en faisant ses nombreux faits et gestes épiés. On a l’impression qu’à 25 ans il a fini de jouer. Et plusieurs sources parlent d’une dépression » a lâché Vézirian sur Twitch.