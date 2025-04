OM : Un coup de bluff dénoncé en direct ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En cette fin de saison en Ligue 1, tous les coups sont permis pour essayer d'atteindre le meilleur résultat sportif. Pour l'OM, c'est une mise au vert qui a été décidée afin de se recentrer après une période compliquée où le club a vu de nombreux adversaires revenir au classement. Eric Roy, entraîneur du Stade Brestois qui se déplace au Vélodrome ce week-end, ne valide pas totalement la décision.

En décidant avec la direction du club d'établir une mise au vert à Rome avant le match contre Brest pour se ressourcer et éviter la catastrophe en cette fin de saison, Roberto De Zerbi espère que c'était la bonne stratégie pour gérer au mieux les rendez-vous à venir. Deuxième de Ligue 1 avant ce week-end, l'OM veut sortir de cette phase de petite crise.

« Je ne suis pas un grand fan »

Dans cette fin de saison palpitante où les écarts entre l'OM, 2ème, et Strasbourg, 7ème, sont minimes, il ne reste plus beaucoup d'opportunités pour faire la différence. Ces dernières semaines, les hommes de Roberto De Zerbi ont éprouvé de grandes difficultés sur le plan sportif, obligeant l'entraîneur à cette mise au vert. « Je ne suis pas un grand fan parce que j'en ai fait beaucoup dans ma carrière. Mais pourquoi pas. C'est très italien dans l'esprit. Les Italiens ont une culture en rapport au foot, certainement beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus organisée. Je n'ai pas joué dans le Calcio, mais en Angleterre. Autant les Anglo-Saxons sont très différents, autant plus au sud, en Italie, le football est quelque chose avec lequel on ne rigole pas » explique Eric Roy, le coach brestois en conférence de presse avant le choc.

La bonne option pour l'OM ?

En s'exposant trop souvent à des difficultés défensives ces derniers temps, l'OM a besoin d'afficher un nouveau visage et c'est peut-être en prenant du recul sur les performances que le club y parviendra. « Quand les résultats ne sont pas là, on décrète des silenzio stampa, c'est-à-dire ne plus parler à la presse pendant un certain temps. Ou des ritiro, comme ils l'ont fait, pour recentrer l'équipe sur ses objectifs. C'est une mentalité très italienne. C'est quelque chose que je peux comprendre » poursuit Eric Roy.