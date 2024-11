Mercato - PSG : Luis Campos l’adore, le Qatar va devoir lâcher 25M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé au PSG lors du précédent mercato estival, Rayan Cherki était finalement resté à l'OL où il a connu un début de saison en dents de scie qui a tout de même abouti à une prolongation d'un an. Désormais lié à son club formateur jusqu'en 2027, le jeune milieu offensif n'a toutefois pas la garanti de reste à Lyon. Luis Campos, qui adore son profil, resterait toujours à l'affût.

Bien décidé à miser sur le recrutement de jeunes talents français, le PSG a recruté Bradley Barcola (OL) et Désiré Doué (Rennes), tout en s'appuyant sur des joueurs formés dans la capitale à l'image de Warren Zaïre-Emery et Ibrahim Mbaye. Cependant, l'été dernier, un autre crack aurait pu s'ajouter à la liste, à savoir Rayan Cherki. Le jeune Lyonnais était même très proche de rejoindre le PSG qui avait un accord avec l'OL pour un transfert avoisinant les 15M€. Finalement, le joueur a décidé de tout mettre en stand by en attendant une offre du Borussia Dortmund, également intéressé. Ce qui n'est jamais arrivé.

Mercato : Le PSG veut virer son maillon faible ! https://t.co/UmHuWa6CkK pic.twitter.com/nqKAcIGiq5 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Campos adore Cherki, le PSG toujours à l'affût ?

Par conséquent, Rayan Cherki est resté à l'OL où il a connu des débuts très compliqués durant lesquels il ne jouait pas jusqu'à sa prolongation de contre jusqu'en 2027. Selon les informations de L'EQUIPE, un départ reste toutefois d'actualité et le PSG pourrait revenir à la charge dans les prochaines semaines. Il faut dire que Luis Campos adore le profil de Rayan Cherki et n'a jamais renoncé à l'idée de le recruter.

Un transfert estimé à 25M€

Et pour le recruter Rayan Cherki, il faudra débourser plus que les 15M€ attendus cet été. L'EQUIPE évoque une somme de 25M€ pour arracher le jeune milieu offensif à l'OL. Une hausse de sa valeur qui se justifie d'abord par sa prolongation de contrat jusqu'en 2027, mais également par le fait qu'il soit dans une bien meilleure forme avec Lyon depuis quelques semaines. Reste désormais à savoir si le PSG reviendra à la charge.