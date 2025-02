Pascal Praud vs Daniel Riolo : L’annonce inattendue en direct sur CNews !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de la victoire éclatante du PSG contre Brest (7-0), le journaliste Pascal Praud s’est montré dithyrambique à l’égard de la formation parisienne et de son entraîneur Luis Enrique, au point de faire du club de la capitale un favori à la Ligue des champions. Une position qui contraste avec celle de Daniel Riolo, jamais tendre à l’égard du technicien espagnol.

Au fil des semaines, le Paris Saint-Germain est monté en puissance. Et ce mercredi, lors du barrage retour de la Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique n’a pas laissé la moindre chance au Stade Brestois sur la pelouse du Parc des Princes (7-0), une semaine après son succès en Bretagne (3-0). Le PSG a désormais rendez-vous avec le FC Barcelone ou Liverpool en huitième de finale, un choc qui ne semble pas inquiéter Pascal Praud.

« Le PSG en lice pour gagner la Ligue des champions »

Sur CNews, le journaliste s’est enflammé pour le Paris Saint-Germain, au point de voir Ousmane Dembélé et ses coéquipiers aller très loin : « C’est peut-être aujourd’hui l’équipe la plus forte de toute l’Europe. Et elle est en lice pour gagner la Ligue des champions. Grâce à monsieur Luis Enrique qui a été si critiqué ». Un message clair envoyé aux observateurs ayant critiqué l’entraîneur du PSG.

« C’est un mytho »

Et quand on pense aux détracteurs de Luis Enrique, le nom de Daniel Riolo vient rapidement en tête, lui qui n’a jamais caché son avis concernant l’entraîneur parisien. Le journaliste de RMC campe d’ailleurs sur ses positions malgré la série de bons résultats du club de la capitale. « J’ai jamais dit qu’il fallait virer Luis Enrique, les progrès de l’équipe je les vois. Je dis juste que c’est un mytho. Je n’ai jamais changé d’avis. Je n’aime pas sa communication ou sa personnalité et son côté j’endors la population en faisant croire des choses », confiait-il dernièrement.