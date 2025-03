Mbappé : Un incroyable projet avec Mourinho est annoncé !

Axel Cornic

Nouvel actionnaire minoritaire de la Juventus, Paolo Ardoino semble avoir des très grandes ambitions pour l’avenir du club turinois. Le CEO de Tether rêve en effet d’arracher Kylian Mbappé au Real Madrid, avec un autre gros nom sur le banc en la personne de José Mourinho, actuellement à Fenerbahçe.

L’été dernier, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG pour s’engager avec le Real Madrid, dont il semblait rêver depuis des années. Et après des débuts compliqués, le Français semble enfin montrer toute l’étendue de son talent sous les ordres de Carlo Ancelotti, avec la possible première Ligue des Champions de sa carrière à aller chercher dans quelques semaines.

« Quel joueur aimerais-je à la Juventus ? Mbappé ! »

Certains rêvent toutefois de briser ce mariage avec le Real Madrid et c’est le cas de Paolo Ardoino, nouvel actionnaire minoritaire de la Juventus. « Quel joueur aimerais-je à la Juventus ? Mbappé (rires) ! » a déclaré le CEO de Tether, dans un entretien accordé à Telelombardia. « Je suis fan de la Juventus depuis ma naissance. Nous avons investi dans une équipe de football qui est sous-évaluée pour le moment, mais qui nous fera plaisir ».

« Pour la saison prochaine, cela ne me dérangerait pas que Mourinho devienne le coach de l'équipe »

Et ses rêves ne s’arrêtent pas là, puisque pour le poste d’entraineur il aimerait avoir un certain José Mourinho, qui n’est pourtant pas très apprécié par les fans de la Juventus. « Pour la saison prochaine, cela ne me dérangerait pas que Mourinho devienne le coach de l'équipe » a confié Ardoino. « Économiquement, nous ne manquons pas de ressources : nous pouvons soutenir le club pendant deux mille ans et viser le triple de ce que nous donnons maintenant ».