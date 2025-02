Al-Khelaïfi - PSG : La bombe lâchée à la télévision qui provoque une guerre en coulisse !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

France 2 s'apprête à diffuser un numéro de "Complément d'enquête" consacré à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Sports. Un extrait diffusé dans le journal de 20 heures montre des tensions vives entre le Qatari et d'autres présidents de clubs sur les droits TV. Cette séquence folle accentue le malaise en interne selon Daniel Riolo.

Alors que France 2 va consacrer un numéro de Complément d’enquête à Nasser Al-Khelaïfi, un premier extrait explosif de l’émission a été diffusé dans le journal de 20h de la chaîne. On y voit des échanges très houleux entre des présidents de clubs lors d’une réunion qui s'est tenue l’été dernier, consacrée aux droits TV. Le président du PSG, également à la tête de beIN Sports, s’en prend notamment à son homologue lyonnais John Textor, décrit comme un « cow-boy » et à Joseph Oughourlian, président du RC Lens, « qui ne connait rien aux médias » selon lui. De quoi semer davantage la zizanie en interne selon Daniel Riolo.

Mercato : Le PSG veut signer «l’un des pires»

➡️ https://t.co/FfiTZjF52a pic.twitter.com/cI8J7aSMvw — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 20, 2025

« Il y a des présidents qui sont enragés ce mercredi soir de voir qu’ils sont trahis »

« Evidemment moi, quand il y a la vérité, je suis très content qu’elle sorte. Maintenant il faut quand même dire que le fait que tous ses éléments sortent montre que c’est au-delà du bordel à la Ligue. Parce que, pour que ça sorte, ça veut dire qu’il y a une taupe, a confié le journaliste de RMC dans l’After Foot. Je vous tiens informés, il y a des présidents que j’ai eus qui sont FOUS de rage. Il y a des présidents qui sont enragés ce mercredi soir de voir qu’ils sont trahis, que ces documents sortent. »

« Le lien de confiance est rompu »

« Ça veut dire qu’ils ne croient plus en personne, que le lien de confiance est rompu, poursuit Daniel Riolo. Ils se disent: 'mais est-ce qu’on se rend compte que sur la télé publique, une réunion privée en visio est sortie?' C’est forcément quelqu’un qui a participé à cette réunion qui a balancé. Ça en dit long sur l’ambiance! Ça en dit long sur l’ambiance. Parce que nous jusque-là, depuis cet été, ce qu’on racontait c’était du off. Mais que quelqu’un arrive et prenne le document en disant 'balancez'… Waouh! Waouh, Waouh! C’est quand même incroyable. »