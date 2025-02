PSG - Real Madrid : Piégé, Mbappé se lâche sur son transfert !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est le meilleur club du monde pour beaucoup d'observateurs, de fans et d'acteurs du football. Kylian Mbappé en fait partie, reconnaissant que son arrivée à la Casa Blanca l'été dernier était nécessaire pour sa progression personnelle. Néanmoins, le capitaine de l'équipe de France a su éviter la polémique au vu de la question piège sur le PSG.

Kylian Mbappé a déjà entamé sa 9ème saison chez les professionnels depuis son éclosion à l'AS Monaco en 2016/2017. Rien que ça. Aux côtés de Bernardo Silva et de Radamel Falcao chez les Monégasques avant de franchir un cap au PSG avec Neymar, Thiago Silva, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, Mbappé a connu des effectifs taillés pour le plus haut niveau depuis ses débuts.

Mbappé esquive la question piège !

Depuis la dernière intersaison, Kylian Mbappé évolue au Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions avec 15 trophées remportés. Auteur d'un triplé au Santiago Bernabeu mercredi soir pour éliminer Manchester City dès le stade des 1/16èmes de finale de la compétition, Mbappé a été interrogé par Dominique Armand sur le niveau de ce Real Madrid et s'il est supérieur à tout ce qu'il a connu auparavant. « Est-ce que ce Real est l'équipe la plus forte dans laquelle vous avez joué ? (Rires) Non, il faut toujours respecter les équipes dans lesquelles tu as joué parce qu'elles m'ont permis d'arriver ici ».

«Paris... pff, ils ne sont même plus à décrire»

Au micro de Canal+, Kylian Mbappé a par la suite rendu hommage à l'AS Monaco et au PSG tout en reconnaissant que le Real Madrid était la suite logique pour sa carrière. « J'ai joué à Monaco, c'était une très belle équipe, Paris... pff, ils ne sont même plus à décrire, j'ai joué avec des cracks. Et ici, c'est le meilleur club du monde. Je pense que c'est une évolution logique dans la carrière d'un joueur qui veut faire de grandes choses. Donc à moi de continuer comme ça ».