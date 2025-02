Al-Khelaïfi - PSG : Le document choc qui va mettre le feu !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi soir, quelques minutes avant la rencontre entre le PSG et Brest, France 2 a diffusé un extrait du Complément d'Enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi. Les équipes de Tristan Waleckx ont pu avoir accès à l'enregistrement d'une visioconférence, organisée le 14 juillet dernier, qui avait pour but de régler la crise liée aux Droits TV.

Un document exclusif. Ce mercredi, France 2 a diffusé des extraits de la fameuse visioconférence organisée le 14 juillet dernier et qui avait pour objectif de régler la brûlante question des Droits TV. Durant cette réunion, regroupant les principaux dirigeants de club, les discussions ont été animées, notamment entre Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, et Joseph Oughourlian, son homologue lensois.

Al-Khelaïfi s'embrouille avec les autres dirigeants

« Pourquoi ne pas donner le dernier match à DAZN ? On n'aurait pas les 100M€, mais on aurait toute la Ligue 1 sur une chaîne » demande le patron du RC Lens. Une demande qui a surpris le Qatari : « Je n’ai pas compris, peut-être que vous avez un problème avec beIN. Le plus important pour moi, c’est les clubs. Notre objectif est de prendre le maximum de cash ».

« Tu intimides tout le monde »

Très vite le ton monte entre les deux hommes. « Je pense que tu devrais respecter les autres présidents. Il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe, c’est le conflit d’intérêt. Moi ça me dérange, tu intimides tout le monde » lui lâche Oughourlian. Au terme de cette réunion, décision a été prise de faire confiance à DAZN. BeIN SPORTS, détenu par le Qatar, avait obtenu un match par journée. Victoire de Nasser Al-Khelaïfi.