Mercato - PSG : Un transfert annoncé en direct ?

Avant la rencontre entre le PSV Eindhoven et la Juventus ce mercredi, Cristiano Giuntoli a fait le point sur l'avenir de Randal Kolo Muani, étincelant depuis son arrivée sous la forme d'un prêt de six mois. Le responsable italien a confirmé son intention de conserver l'attaquant français, qui ne rentrait plus dans les plans de Luis Enrique et du PSG.

En Italie, Randal Kolo Muani a retrouvé du plaisir, du temps de jeu, de l’efficacité. Tout ce qui rend un attaquant heureux et tout ce que Luis Enrique n’est pas parvenu à faire sortir au PSG. Alors pour mettre fin à son calvaire, le club parisien a accepté de le prêter à la Juventus jusqu’à la fin de la saison. Ses débuts sont étincelants avec cinq buts en moins d’un mois en Serie A.

Kolo Muani évasif sur son avenir

Lors d’un entretien accordé à Sky Sports, Kolo Muani a botté en touche lorsqu’il a fallu évoquer son avenir. « Pour l’instant, l’avenir ne m’inquiète pas. Je profite simplement du moment présent et j’espère pouvoir faire encore plus » avait confié l’international tricolore.

La Juve prévient le PSG

Ce mercredi, Cristiano Giuntoli a pris moins de pincettes pour évoquer le cas Kolo Muani. « Nous voulons le garder et Kolo Muani veut rester : nous sommes confiants. Ce joueur a eu un grand impact, il est content d'être ici et la relation entre le PSG et la Juve est excellente » a confié le directeur sportif de la Juventus au micro de Prime Vidéo.