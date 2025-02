Départ de Mbappé : 50M€, le coup «parfait» du PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a laissé un vide considérable sur le front de l'attaque du Paris Saint-Germain en décidant d'aller vivre son rêve de gosse au Real Madrid l'été dernier. Qui pour le remplacer ? Du point de vue de Mevlut Erding, son successeur était déjà au club et avait été recruté pour la somme de 50M€ au FC Barcelone : Ousmane Dembélé.

Kylian Mbappé a pris la décision de s'en aller après sept années de bons et loyaux services envers le PSG en fin de saison dernière. Et ce, bien que la relation entre le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et son ancien président se soit considérablement détériorée au fil du temps. Au point où le nouvel attaquant du Real Madrid réclame un montant de 55M€ représentant divers impayés du PSG.

Mbappé remplacé par Dembélé, la solution adéquate selon Erding

Dans la foulée du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, les dirigeants du PSG n'ont recruté personne pour combler le vide laissé par sa personne à son poste hormis le polyvalent Désiré Doué qui ne peut bien évidemment pas reprendre son flambeau en termes de buts marqués. Toutefois, pour Mevlut Erding qui est passé au PSG entre 2009 et 2012, le club parisien détenait déjà son successeur depuis un an au moment du départ de Mbappé en la personne d'Ousmane Dembélé pour 50M€.

«C’est le joueur parfait après Kylian Mbappé pour le PSG»

En interview avec RMC Sport, Mevlut Erding s'est enflammé pour Ousmane Dembélé et sa forme olympique depuis le début de l'année 2025 avec ses 15 buts en 9 matchs. « C’est le joueur parfait après Kylian Mbappé pour le PSG. C’est quelqu'un d'imprévisible. Il peut tirer du droit et du gauche. Pour un défenseur, c'est tellement difficile de travailler face à lui ».