Kolo Muani : Le PSG va refaire la même erreur ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2023, le PSG recrutait Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort contre un montant estimé à 90M€. Un attaquant désiré par Nasser Al-Khelaïfi, mais pas vraiment par Luis Enrique, qui lui a très peu fait confiance. Alors qu’il est annoncé sur la piste d’Ibrahima Konaté, le club de la capitale pourrait refaire la même erreur.

En situation d’échec depuis qu’il a rejoint le PSG en 2023, Randal Kolo Muani revit du côté de la Juventus, où il a été prêté jusqu'à la fin de la saison. Déjà auteur de 5 buts depuis son arrivée, l’international français (27 sélections, 8 buts) a une nouvelle fois été décisif dimanche lors de la victoire face à l’Inter Milan (1-0), en délivrant la passe décisive pour Francisco Conceiçao.

Mercato : Surprise, le remplaçant de Salah vient du PSG !

➡️ https://t.co/Dp9N16Ej5Q pic.twitter.com/oLI0ck3iZ2 — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

Konaté ne fait pas l’unanimité au PSG

Ses performances à la Juventus prouvent que Randal Kolo Muani n’était tout simplement pas dans le bon environnement au PSG. Il faut dire que son recrutement était surtout une volonté de Nasser Al-Khelaïfi dans l’optique de continuer de franciser le vestiaire, alors qu’il ne correspond pas vraiment au profil adéquat pour le jeu prôné par Luis Enrique. Une erreur que le club de la capitale pourrait de nouveau commettre, cette fois-ci dans le dossier Ibrahima Konaté, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Liverpool.

« Entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur »

En effet, Sky Sport confirme que le PSG serait bien sur la piste de l’international français (21 sélections), mais précise en revanche que son profil ne serait pas celui privilégié par Luis Campos et Luis Enrique. Ce serait surtout un désir de Nasser Al-Khelaïfi, toujours avec le même objectif, continuer de recruter les meilleurs joueurs français. Des premiers contacts auraient en tout cas déjà eu lieu avec les représentants du défenseur âgé de 25 ans, qui s’est justement exprimé sur son avenir et l’intérêt du PSG dans un entretien accordé à Téléfoot : « C’est clair que d’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur. « Mais moi maintenant, je me focalise vraiment cette saison, de tout rafler, de prendre le maximum de titres possibles. Et ensuite par rapport à ma situation contractuelle, c’est mes agents et mes conseillers qui s’occupent de ça. »