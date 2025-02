Un joueur du PSG frappé par un drame familial

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joao Neves, recruté par le Paris Saint-Germain l’été dernier pour 60 millions d’euros en provenance de Benfica, a traversé une période compliquée l’année dernière suite au décès de sa mère, des suites d’un cancer. Une perte tragique qui ne l’avait pas empêché d’apparaître sur un terrain quelques jours plus tard.

Arrivé l’été dernier dans la capitale pour 60M€, Joao Neves a rapidement trouvé sa place au Paris Saint-Germain, au point d’apparaître comme l’un des chouchous du Parc des Princes. La personnalité attachante du Portugais n’y est pas étrangère, un sérieux qu’il doit à son éducation et à ses parents comme le révèle son ancien entraîneur entre 2009 et 2013.

PSG : Le Qatar claque la porte, Riolo confirme !

➡️ https://t.co/yoogxVreUX pic.twitter.com/FiuJ8I1zyT — le10sport (@le10sport) February 19, 2025

L’importance des parents de Joao Neves dans son éducation

« Ils ont tous les deux ont joué un rôle déterminant dans la construction de l’être humain fantastique qu’il est depuis petit et du joueur de classe qu’il est devenu », confie Jorge Cruz dans les colonnes du Parisien. Sa mère, Sara, était professeur d’éducation physique, et son père, Pedro, officier de police. « Sa mère a marqué l’homme et le père davantage le footballeur, poursuit-il. Ce qui m’impressionne le plus, c’est sa gentillesse, sa simplicité et son humilité. João est fidèle à ses valeurs et à ses origines. C’est quelqu’un de doux et de gentil, tout simplement. »

La perte tragique de sa mère à ses 19 ans

Mais l’année dernière, le 19 février 2024, l’environnement familial de Joao Neves est bouleversé par le décès de sa mère à seulement 50 ans, des suites d’un cancer. Ce qui n’empêcha pas le milieu d’apparaître sur un terrain quelques jours plus tard avec Benfica, à l’occasion du 16e de finale retour de la Ligue Europa contre Toulouse (0-0). « Il a l’habitude de dire que le football se joue aussi dans la tête et cela en dit long sur lui », explique un proche.

Brassard noir au bras, Joao Neves n’avait pu retenir ses larmes à la fin du match après l’hommage rendu par les supporters. Logiquement, un an jour pour jour après cette perte tragique, la rencontre face à Brest en Ligue des champions ce mercredi soir devrait être forte en émotion pour le joueur.