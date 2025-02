«Un joueur d’exception» : Pascal Praud valide sur CNews un gros transfert au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 22 ans, Maghnes Akliouche, talentueux ailier de l'AS Monaco, suscite l'intérêt des grands clubs européens, dont le PSG, et séduit même Pascal Praud sur CNews. Le journaliste a salué dans son émission ses qualités, incitant Didier Deschamps à vite le retenir en équipe de France alors que la pépite est également dans le viseur de l’Algérie.

A 22 ans, Maghnes Akliouche est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de l’AS Monaco, ce qui n’a pas échappé aux autres clubs européens, surveillant attentivement les prestations de l’élégant ailier, originaire de la région parisienne. Le PSG fait justement partie des prétendants, le conseiller sportif du club Luis Campos allant jusqu’à rencontrer l’entourage d’Akliouche il y a quelques mois, avant la prolongation du joueur à Monaco jusqu’en 2028.

Akliouche a conquis le PSG… et Pascal Praud !

Et la cote de popularité de Maghnes Akliouche dépasse le cadre du football puisque Pascal Praud, journaliste chez CNews, a ouvert son émission de mercredi matin par une jolie déclaration à son égard au lendemain de l’élimination monégasque en Ligue des champions contre Benfica. « Il y a un joueur que vous avez peut-être vu hier, qui s’appelle Akliouche. Je pense qu’il faut sélectionneur ce joueur en équipe de France rapidement. Il faut le « bloquer » comme on dit. Akliouche, c’est un joueur d’exception. Donc je me permets modestement de dire ça », a-t-il confié dans L’Heure des Pros.

Les Bleus dans le viseur

Maghnes Akliouche a en effet le choix pour sa carrière internationale puisque l’Algérie l’aurait déjà sollicité. Cependant, l’international tricolore espoir qui a participé aux JO de Paris 2024 serait ferme dans sa volonté de porter un jour le maillot de l’équipe de France selon L’Équipe. Sous les ordres de Didier Deschamps, ou peut-être de Zinedine Zidane, pressenti pour prendre la tête des Bleus après la Coupe du monde 2026.