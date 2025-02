Daniel Riolo - PSG : L’accusation de «corruption» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un climat tendu autour des droits de la Ligue 1, avec le conflit entre la LFP et DAZN, Daniel Riolo, journaliste à RMC, s'en prend vivement à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Sports, dénonçant un conflit d'intérêts et allant même jusqu’à évoquer une forme de « corruption ».

La LFP se retrouve de nouveau en conflit avec son diffuseur principal, DAZN. De quoi semer le trouble sur l’avenir des droits de la Ligue 1, alors qu’une clause de sortie peut être activée le 1er décembre 2025 pour casser le contrat à l'issue de la saison prochaine. Un dossier dans lequel Nasser Al-Khelaïfi, à la tête du PSG mais également de beIN Sports, joue un rôle important, peut-être même trop selon Daniel Riolo.

« C’est comme de la corruption ! »

Dans l’After Foot, le journaliste de RMC a critiqué la position de Nasser Al-Khelaïfi et de beIN Sports. « Quand tu batailles pour que la répartition ne soit pas assez égalitaire, oui c'est comme de la corruption ! Je suis désolé pour les supporters du PSG qui ne veulent pas le comprendre, c'est la même chose », affirme-t-il.

« Quand tu fais en sorte que les droits internationaux soient principalement donnés au PSG... »

« Quand tu ne développes pas ton produit, quand tu fais en sorte que les droits internationaux soient principalement donnés au PSG, quand tu fais en sorte que l'oseille de CVC soit principalement donné au PSG, quand tu bloques d’éventuels projets de développement d'une chaîne au profit du conflit d'intérêts qui anime le pays, le président qui a les deux casquettes... Je suis désolé, on appelle ça comment ?! », poursuit Daniel Riolo.