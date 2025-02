Zidane et Les Républicains : L’étonnante association de Pascal Praud

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans son émission quotidienne sur CNews, Pascal Praud a établi un parallèle surprenant entre le duel politique qui s’annonce pour la présidence des Républicains, opposant Laurent Wauquiez à Bruno Retailleau, et le monde du football. En citant Zinedine Zidane, le journaliste souligne l'importance de l'incarnation dans la culture française, que ce soit en politique ou sur le terrain.

Les frontières sont minces entre la politique et le sport, et plus particulièrement le football. Pascal Praud en a encore fait la preuve ce lundi, dans sa quotidienne diffusée sur CNews. Alors qu’un duel entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau est bien lancé pour la présidence des Républicains (LR), le journaliste passé par le FC Nantes a dressé un parallèle inattendu avec d’anciennes figures du football français, Zinedine Zidane en tête.

« Zidane, c’était l’homme providentiel »

« L’incarnation, on n’en sort jamais de l’incarnation ! La France est bonapartiste, même dans le football parfois. Zidane, c’était l’homme providentiel, Platini, c’était l’homme providentiel. C’est ça qui est drôle », a lancé Pascal Praud dans L’Heure des Pros ce lundi matin.

« On pense que lorsqu’on a élu un homme, tout va changer »

« Dans notre ADN, . C’est ça dans notre ADN. Et ça marche à tous les coups (rires) », a ensuite ironisé le journaliste de CNews concernant le duel qui se prépare entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau.