Mbappé, un échange improbable est évoqué !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable figure incontournable du football depuis des années, Kylian Mbappé a vu sa popularité monter en flèche et à l'heure actuelle, ses moindres faits et gestes sont étudiés. Le champion du monde 2018 a connu une dernière année très difficile entre son départ mouvementé du PSG et son arrivée au Real Madrid loin d'être rassurante. Pour Jamel Debbouze, mener cette vie a de sérieux avantages mais aussi des inconvénients.

Encore une fois buteur lors du dernier match face à Osasuna malgré le nul décroché finalement après le scandale lié à l'expulsion de Jude Bellingham, Kylian Mbappé a repris du poil de la bête ces dernières semaines et forcément les critiques se font entendre un peu moins. L'attaquant français semble mieux vivre sa situation par rapport au début de la saison et face à une forte exposition médiatique, c'est forcément plus agréable.

PSG : Après Neymar et Mbappé, c'est terminé pour Dembélé !

➡️ https://t.co/gsD1IiUeaT pic.twitter.com/JyarbO7blj — le10sport (@le10sport) February 17, 2025

Debbouze ne veut pas de la vie de Mbappé

Invité de l'émission Canal Football Club ce dimanche, Jamel Debbouze a confié qu'il avait pu échanger avec Kylian Mbappé au début de la saison lors de ces fameux moments compliqués. Il explique ainsi que ce poids sur les épaules serait trop difficile à porter pour lui. « Si j'échangerai ma carrière d'acteur contre celle d'une star de foot ? Non, sans hésitation. Je trouve cette sensation de faire lever 80000 personnes comme un seul homme incroyable, mais la pression physique et psychologique est telle que ça pourrait me détourner de ma passion » déclare l'humoriste et acteur.

« C'est difficile »

Souvent victime de critiques ces dernières mois, Kylian Mbappé sait que sa grande notoriété peut être un désavantage pour lui parfois. « On ne critique pas ma famille tous les dimanches, tous mes faits et gestes, on ne m'attaque pas personnellement. C'est difficile, il faut être fort psychologiquement et pour l'entourage c'est compliqué. Et je peux aller dans une boulangerie m'acheter une demi-baguette, pas Kylian » poursuit Jamel Debbouze, à l'affiche du film Mercato de Tristan Séguéla qui sort en salles mercredi.