Zidane : «Je l’allume, faites gaffe», l’incroyable menace !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En pleine promotion, Jamel Debbouze a déclaré sa flamme à Zinédine Zidane, pressenti pour succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Pour l'acteur, le champion du monde 1998 est le mieux placé pour diriger la bande à Mbappé et remplacer « le meilleur sélectionneur qu’on ait eu ».

L’heure est enfin venue pour Zinédine Zidane ? Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le Français est le grand favori pour remplacer Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. Lors d’un entretien accordé à La Tribune du Dimanche, Jamel Debbouze a rendu hommage au champion du monde 2018.

Zidane, son clash violent avec un grand nom du PSG !

➡️ https://t.co/ZNLYExGdMx pic.twitter.com/whKRYVvO4J — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

L'hommage de Debbouze à Deschamps

« Ça me rend triste que Didier Deschamps parte, c’est le meilleur sélectionneur qu’on ait eu » a confié le comédien. Seul Zidane aurait les épaules pour s’installer sur le banc de l’équipe de France.

« Faites gaffe ! »

« Si ce n’est pas lui, autant laisser le poste vacant ! Mais ça me rend triste que Didier Deschamps parte, c’est le meilleur sélectionneur qu’on ait eu. Et j’ai peur car Zizou a une obligation de réussite. S’il ne signe pas d’un Z, on risque de l’égratigner, même lui. En revanche, celui qui parle mal je l’allume ! Faites gaffe ! » a lâché Debbouze.