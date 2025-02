Zidane : La déclaration d’amour à la télévision !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable du monde du football, Zinédine Zidane a laissé une empreinte indélébile pour son sport. L'ancien champion du monde est le grand favori pour succéder au poste de sélectionneur de l'Equipe de France après le départ de Didier Deschamps l'année prochaine à la fin de la Coupe du monde 2026. De quoi ravir Jamel Debbouze.

A 52 ans, bientôt quatre ans après son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane se rapproche petit à petit de l'Equipe de France, mais pour une toute nouvelle fonction : sélectionneur. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux est toujours l'une des personnalités préférées des Français depuis près de 30 ans. Invité de Téléfoot ce dimanche, son ami Jamel Debbouze n'a pas hésité à lui rendre un petit hommage.

Boîte de nuit, soirées… Il balance en direct sur Zidane

« Comment oublier ce joueur ? »

Présent dans l'émission de TF1 à l'occasion de la sortie du film de Tristan Séguéla Mercato dans lequel il joue un agent de joueurs professionnels, Jamel Debbouze a pu évoquer plusieurs sujets, et notamment le cas Zinédine Zidane. « Comment oublier ce joueur ? On l’oublie pas ! Pourquoi veux-tu qu’on l’oublie ! On peut pas oublier ça, on n’en a pas envie. Faut que ça reste dans les mémoires. C’était quand même exceptionnel. Le but contre la Norvège en 1998 ? Fantastique ! (…) Un joueur altruiste, et beau » se rappelle-t-il.

Debbouze grand ami de Zidane

Issu de la même génération, Jamel Debbouze est ami avec Zinédine Zidane qu'il a eu la chance de côtoyer très souvent. Les deux hommes s'étaient retrouvés dernièrement dans le cadre du tournage d'un petit clip pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 notamment.