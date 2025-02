Deschamps : L’annonce improbable d’un proche de Zidane pour 2026 !

La rédaction

Alors que Didier Deschamps a confirmé son départ après la Coupe du monde 2026, la question de son successeur anime déjà les débats. Pour Jamel Debbouze, il ne fait aucun doute que Zinédine Zidane doit reprendre les rênes des Bleus, quitte à manifester en faveur du Ballon d'Or 1998 comme l'a expliqué l'acteur avec humour dans Téléfoot.

Didier Deschamps a évoqué son successeur rêvé dans une interview accordée à L’Équipe et a donné une réponse peu étonnante : « Il y a beaucoup de respect entre nous. Zizou est un très bon candidat, naturel et, j’ajouterais, attendu. Après, je ne sais pas s’il en aura envie, c’est sa décision et celle du président. »

Zidane, son clash violent avec un grand nom du PSG !

➡️ https://t.co/ZNLYExGdMx pic.twitter.com/whKRYVvO4J — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

Zidane à la tête des Bleus ?

Interrogé dans le Oui/Non de Téléfoot sur une potentielle arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, Jamel Debbouze a été très cash sur ses envies : « Si j’irai manifester dans la rue si Zidane ne remplace pas Deschamps ? Tu commences par des questions relous ! Bien sûr, avec ma grand-mère, ma tante, toute ma famille, on sort ! »

La fin de l’ère Deschamps

Le sélectionneur de l’Équipe de France avait déclaré en début d’année arriver au bout de son aventure avec les Bleus, au journal de TF1 : « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là, car il faut que ça s'arrête à un moment. »