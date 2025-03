OM : «Ça fait mal», Rabiot vide son sac !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi après-midi, l’OM a concédé sa quatrième défaite (3-1) lors de ses cinq derniers matchs, la troisième consécutive. Une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des champions. Adrien Rabiot a poussé un coup de gueule à l’issue de la rencontre, déçu du visage affiché par ses coéquipiers.

Battu par le RC Lens (0-1) et le PSG (3-1) avant la trêve, une réaction était attendue de la part de l’OM ce samedi à Reims. Elle n’est pas arrivée. Les Olympiens se sont inclinés au Stade Auguste Delaune (3-1), contre une équipe qui restait pourtant sur une série de 15 matchs sans victoire en Ligue 1.

« Ça fait surtout mal d’afficher cet état d’esprit-là »

« Sur le plan comptable ça fait mal, mais ça fait surtout mal d’afficher cet état d’esprit-là. On a affiché des objectifs, on en parle chaque semaine, chaque week-end. Ok, il y a eu la trêve, on n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match, mais c’est pas suffisant », a réagi Adrien Rabiot au micro de beIN SPORTS.

« J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions »

Une très mauvaise opération pour l’OM dans la course à la Ligue des champions : « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, pas envie de jouer l’Europe, de se battre pour connaître ça. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire », a ajouté Adrien Rabiot.