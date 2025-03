L’OM fait un cadeau au PSG, c’est «horrible» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En sombrant ce samedi sur la pelouse du Stade de Reims (3-1), l’OM a laissé la possibilité au PSG d’être sacré champion de France dès la 27e journée de Ligue 1, ce qui se produira si les Parisiens s’imposent contre l’ASSE et que l’AS Monaco et l’OGC Nice se neutralisent. Une illustration du niveau « horrible » de la Ligue 1 pour le journaliste Daniel Riolo.

La trêve internationale n’aura finalement pas fait du bien à l’OM. Les hommes de Roberto De Zerbi restaient sur deux défaites consécutives, contre le RC Lens (0-1) et le PSG (3-1), et en ont enchaîné une troisième ce samedi après-midi en s'inclinant sur la pelouse du Stade de Reims (3-1).

Le PSG peut être sacré champion dès ce samedi

Avec cette défaite de l’OM, le PSG peut être sacré champion de France dès ce samedi soir. Pour que cela se produise, il faut que les Parisiens s’imposent contre l'ASSE à Geoffroy-Guichard et que l’AS Monaco et l’OGC Nice, qui seront opposés à partir de 21h05, se neutralisent.

« Magnifique L1 !! Le niveau est horrible… »

« Donc l’OM a décidé d’offrir le titre au PSG avant même le mois d’avril en se faisant dérouiller à Reims… Magnifique L1 !! Le niveau est horrible… », a réagi le journaliste Daniel Riolo sur X.