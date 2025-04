Le PSG annonce le retour d'un «top entraineur»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi prochain, le PSG défiera Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions. Après avoir réussi à éliminer Liverpool avec la manière, les Parisiens voudront forcément aller plus loin, et il faudra passer cet obstacle. En face, il y aura une équipe menée par Unai Emery, entraîneur espagnol qui était à la tête du PSG entre 2016 et 2018. Luis Enrique sait qu'il faudra se méfier de son compatriote.

Entraîneur d'Aston Villa depuis 2022, Unai Emery va faire son grand retour dans la capitale à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des champions. Au vu de son parcours avec cette équipe, il représente forcément une menace pour le PSG. En conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur les qualités de l'ancien milieu de terrain espagnol.

Luis Enrique se méfie d'Emery

Ancien entraîneur de Séville, d'Arsenal ou de Villarreal en plus du PSG et d'Aston Villa, Unai Emery a déjà montré de belles qualités. « Unai Emery est un top entraîneur, il l'a déjà montré avec plusieurs équipes. Nous savons quel type d'adversaire nous allons affronter. C'est une équipe encore plus complète que l'an dernier. Ils ne vont pas gagner le match parce que Emery me connaît bien ou vice-versa » commente Luis Enrique.

Un adversaire à portée du PSG

En réussissant l'exploit de terrasser Liverpool au tour précédent, le PSG traverse une dynamique exceptionnelle qui lui donne forcément l'avantage face à Aston Villa. Le club anglais est en plus un peu plus en difficulté en Premier League pour le moment. Unai Emery, lui, n'a jamais réussi à amener le PSG en quarts de finale de Ligue des champions à son époque.